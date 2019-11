Imagini apocaliptice din Veneția! Orașul italian, luat pe sus de inundații de proporții istorice

Inundațiile severe din Veneția, care au cuprins o mare parte a orașului, sunt un efect direct al încălzirii globale.

Nivelul uriaș al apelor din regiune ar putea lăsa un semn permanent în mai mult de 50 de ani, a spus primarul Veneției, Luigi Brugnaro.

"Guvernul ar trebui să asculte acum. Acestea sunt efectele încălzirii globale... costurile vor fi uriașe", a scris Brugnaro pe Twitter.

Cea mai mare parte a Italiei a fost afectată de ploi torenţiale în ultimele zile, ceea ce a dus la inundaţii masive. Majoritatea piețelor și trotuarelor din orașul italian au fost afectate, aceasta fiind a doua cea mai catastrofală inundație înregistrată vreodată în Veneția.

Cel mai dezastruos val care a inundat oraşul italian în istoria acestuia a fost în 1966, cu o înălţime de 1.94 metri.

