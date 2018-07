Imagini de coșmar în Atena! Capitala Greciei, acoperită de un fum sufocant - VIDEO

Un incendiu puternic de vegetaţie a izbucnit luni într-o zonă situată la periferia capitalei Greciei, Atena, determinându-i pe localnici să îşi părăsească locuinţele, din cauza norului gros de fum care a acoperit oraşul, informează Reuters.

Mai mult de 70 de pompieri, 30 de echipaje şi cinci elicoptere cu apă s-au deplasat la faţa locului pentru stingerea incendiului, care a izbucnit lângă piaţa Kinetta, situată la aproximativ 45 de km est de Atena.

Un nor de fum cu nuanţe negre şi portocalii a acoperit luni după-amiază dealul Acropole şi templul Parthenon.

Amplificat de vâutul puternic care bate din mai multe direcţii, incendiul a izbucnit într-o pădure de pin. Imaginile prezentate de televiziunea locală arată mai multe grădini în flăcări.

Forest fire burning in the mountains west of Athens forces residents to flee homes as smoke turns sky orange over the Greek capitalhttps://t.co/vPh5wK16bf