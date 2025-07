Un fost soldat marin american, condamnat pentru trei crime în Venezuela, a fost eliberat într-un schimb de prizonieri cu SUA

Un fost soldat marin american și veteran de război în Irak, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru trei crime în Venezuela, a fost eliberat într-un schimb de prizonieri cu Statele Unite. Dahud Hanid Ortiz avea dublă cetățenie, venezueleană și americană, iar în 2016 după ce a comis trei crime în Spania s-a refugiat în Venezuela. Însă autoritățile venezuelene l-au găsit vinovat pentru crimele din Madrid și l-au condamnat la închisoare anul trecut. El a fost eliberat în SUA, alături de alți nouă prizionieri politici, relatează The Guardian.

Departamentul de Stat al SUA a publicat imagini cu cei zece prizonieri în timp ce se aflau în avionul care i-a adus înapoi pe teritoriu american. Dahud Hanid Ortiz poate fi văzut zâmbind, cu o șapcă pe cap, în mijlocul primului rând.

Ten Americans are are their way home from detention in Venezuela! Thanks to @POTUS, @SecRubio, @usembassyve, @aboehler and many others for your support bringing Americans home pic.twitter.com/0lnxkBEZ9S