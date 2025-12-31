De mâine, 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE

Publicat la 14:03 31 Dec 2025

Colectarea, declararea şi virarea taxei sunt în sarcina furnizorilor de servicii poştale / Sursă foto: Getty Images

Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene şi care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei de la 1 ianuarie 2026, notează Agerpres.

Taxa se aplică coletelor care conţin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanţă pentru produse importate din state sau teritorii din afara Uniunii Europene.

Responsabilitatea achitării taxei revine furnizorului bunurilor, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea la distanţă, în funcţie de situaţia concretă.

Colectarea, declararea şi virarea taxei sunt în sarcina furnizorilor de servicii poştale.

Sumele colectate trebuie virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului.

Procedura de declarare a taxei va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025, publicată în Monitorul oficial la data de 15 decembrie.