Ucraina mulţumeşte României, după ce ţara noastră contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea ei

Miniştri de la Kiev mulţumesc României, după ce ţara noastră contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Foto: Getty Images

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, şi cel de Externe, Andrei Sîbiha, au transmis, miercuri, mesaje de mulţumire României, după ce ţara noastră s-a alăturat statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro. "Această tranșă de ajutor este esențială pentru apărarea Ucrainei și pentru protejarea oamenilor noștri", au declarat oficialii de la Kiev. De asemenea, şi NATO a transmis României un mesaj de recunoştinţă.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmîhal, a transmis un mesaj de mulţumire României pentru "sprijinul neclintit" după anunţul contribuţiei la PURL.

"România se alătură PURL și contribuie cu 50 de milioane de euro la această inițiativă. Această tranșă de ajutor este esențială pentru apărarea Ucrainei și pentru protejarea oamenilor noștri.

Sunt recunoscător poporului și guvernului României, precum și omologului meu, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, pentru sprijinul lor neclintit. Fiecare decizie de a sprijini apărarea Ucrainei aduce o pace justă mai aproape", a postat Denis Şmîhal pe X.

Şi ministrul ucrainean de externe, Andrei Sîbiha, a mulţumit ţării noastre.

"Sunt recunoscător colegei mele, Oana Ţoiu, și României pentru decizia de a se alătura inițiativei PURL. Acest pas oportun consolidează apărarea Ucrainei și onorează angajamentele comune ale aliaților NATO de a întări securitatea regională. Drumul către o pace durabilă necesită o asemenea unitate și hotărâre", a postat şi Andrei Sîbiha pe X.

Şi Biroul de presă al NATO a remarcat decizia luată de România:

"Anunțuri binevenite din Croația și România privind cele mai recente măsuri pentru creșterea cheltuielilor de apărare. Acestea vor contribui la modernizarea forțelor armate, la consolidarea apărării colective NATO și la oferirea unui sprijin esențial pentru Ucraina prin PURL".

România dă 50 milioane de euro pentru Ucraina

Guvernul României a adoptat, marți, o Hotărâre prin care a decis contribuția României pentru apărarea Ucrainei. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025, mai precizează MAE.

“Mecanismul PURL reprezintă un instrument de politică externă și de securitate de importanță majoră pentru Administrația Statelor Unite ale Americii, în special în contextul abordării promovate de Administrația Trump privind împărțirea echitabilă a responsabilităților de securitate între aliați.

Prin PURL, partea americană urmărește implicarea directă și măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei și crearea unui cadru coordonat de acțiune care să reflecte principiile de eficiență, predictibilitate și responsabilitate strategică”, precizează MAE într-un comunicat de presă.