Islanda a înregistrat cel mai cald Ajun de Crăciun din istorie, cu o temperatură de 19,8 grade Celsius

Temperaturi neobișnuit de ridicate au fost înregistrate și în mai multe zone ale țării / sursă foto: Getty Images

Islanda a înregistrat cel mai cald Ajun de Crăciun din istorie, după ce temperaturile au urcat până la aproape 20 de grade Celsius, potrivit datelor oficiale ale serviciului meteorologic național, notează The Guardian.

În localitatea Seyðisfjörður, din estul țării, recordul absolut a fost în data de 24 decembrie, atunci când termometrele au indicat 19,8 grade Celsius.

Prin comparație, în mod obișnuit, temperaturile medii din luna decembrie în Islanda sunt cuprinse, de regulă, între minus 1 și 4 grade.

Temperaturi neobișnuit de ridicate au fost înregistrate și în mai multe zone ale țării.

De exemplu, la Bakkagerði, tot în estul Islandei, temperatura a ajuns la 19,7 grade. Recordul anterior data din decembrie 2019, când au fost măsurate 19,7 grade în sud-estul țării.

Potrivit meteorologilor, episodul are loc ca urmare a pătrunderii unei mase de aer cald de origine tropicală.

Practic, un sistem puternic de presiune ridicată a atras aer cald și umed spre Islanda și a blocat intrarea maselor de aer rece.

De altfel, mai multe astfel de episoade au avut loc în acest an în Islanda. În luna mai, de exemplu, stațiile meteo vechime de peste 20 de ani au raportat valori mai ridicate cu 3-4 grade.

De asemenea, la aeroportul Egilsstaðir a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură, respectiv 26,6 grade Celsius.

Potrivit specialiștilor, încălzirea accentuată a climei începe să aibă efecte vizibile și asupra mediului.

Studiile au arătat că regiunea arctică se încălzește cu un ritm de patru ori mai rapid decât restul planetei, iar Islanda a înregistrat o căldură record în acest an.

Ghețarii se topesc într-un ritm accelerat, iar în apele țării au fost găsiți pești din zonele mai calde, sudice, cum ar fi macroul.

Totodată, la începutul acestui an, țânțarii au fost găsiți pentru prima dată în Islanda, din cauza încălzirii accentuate.

Până acum, în Islanda nu se regăsea nicio populație de țânțari.