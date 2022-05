Primele imagini surprinse cu dronele „kamikaze” Switchblade care îi atacă pe militarii ruşi din Ucraina

Devine realitate anunţul Pentagonul făcut la mijlocul lunii aprilie, când spunea că studiază opţiuni de antrenare a mai multor soldaţi ucraineni în ceea ce priveşte utilizarea dronelor Switchblade, donate de SUA.

Şi Casa Albă anunţa încă din 16 martie că va livra Ucrainei 100 de drone Switchblade, ca parte a unui ajutor militar care valorează 800 de milioane de dolari.

First reported proof of the use of the American Switchblade loitering munition (suicide drone) in Kharkiv #Ukraine pic.twitter.com/3uLLohmss9