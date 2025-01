Imagini post-apocaliptice. Cum se vede răsăritul de soare în Los Angeles după incendiul devastator

Un soare palid, al cărui disc se vede printr-o ceață în culori ce variază de la oranj la roșu este imaginea terifiantă cu care locuitorii din Los Angeles s-au trezit, miercuri dimineață.

Imaginile ce par desprinse dintr-un film post-apocaliptic, surprind efectul vizual produs de incendiul Eaton, unul dintre cele patru incendii violente, de mari proporții, care seamănă moarte și distrugere în districtul californian.

Lumina roșiatică este generată de interacțiunea razelor solare matinale cu fumul și particulele emanate de arderi.

Southern California residents awoke to a hazy sunrise over the Los Angeles skyline choked by smoke from multiple nearby wildfires. https://t.co/IyoKZH7tze pic.twitter.com/hPfdpKk7pn