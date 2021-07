Imaginile dezastrului din California, unde peste 3500 de oameni au fost evacuați din calea incendiilor de vegetație

Trei incendii majore au loc în nordul Californiei - Incendiul Lava, Incendiul Tennant și Incendiul Salt - care au distrus părți imense de vegetație, pe fondul temperaturilor ridicate.

Toate trei au ars mai mult de 155 de kilometri pătrați în zonele Shasta și Siskiyou, provocând evacuări obligatorii și închideri de drumuri în partea de nord a statului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

La incendiul Salt peste 250 de pompieri se luptă cu flăcările.

#SaltFire The fire is currently 5,043 acres with 5% containment. Below is the latest IR (infrared) map that was developed overnight. More information on https://t.co/dRSvBRyuzp pic.twitter.com/AibxVSDoB1