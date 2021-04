Împuşcături în Maryland, în apropierea unei baze militare americane

Din primele informaţii comunicate de poliţie, au fost consemnate două victime iar unul dintre suspecţi a fost doborât. Intervenţia poliţiei a avut loc în nord-estul oraşului, la câţiva kilometri distanţă de baza militară Fort Detrick.

Agenţi din cadrul Biroului federal pentru Alcool, Tutun, Arme de foc şi Explozibili asistă forţele de poliţie, conform unui anunţ al instituţiei federale.

Potrivit postului de radio WTOP, trăgătorul mort este un bărbat de 38 de ani. Marţi dimineaţă, în jurul orei locale 8.30 (15.30 în Români), el a împuşcat doi oameni în zona Riverside Tech Park. Aceştia se află în prezent în stare critică.

Ulterior, bărbatul înarmat s-a îndreptat spre Fort Detrick, situat la circa 10 minute de mers cu maşina de locul împuşcăturilor din oraş. Aici, trăgătorul a fost împuşcat şi ucis de militari, a precizat şeful poliţiei in Frederick, Jason Lando.

Şeful poliţiei nu a putut să confirme dacă între trăgător şi victime există vreo legătură sau dacă acesta făcea parte din armată.

Reprezentanţii armatei americane au confirmat că s-au tras focuri de armă în apropiere de Fort Detrick.

We are on scene responding to an active shooter in the 8400 block of Progress Drive. Currently there are two victims and one suspect is down.