Încă un comandant Hezbollah a fost ucis. Momentul în care a fost eliminat într-un atac israelian cu drone în sudul Libanului

Încă un comandant Hezbollah a fost ucis de armata israeliană într-un atac cu drone care a avut loc în sudul Libanului. Liderii grupării au confirmat moartea lui Ali Jamal al-Din Jawad în urma loviturii, dar nu au dat informații cu privire la rangul său, relatează The Times of Israel.

Ali Jamal al-Din Jawad a fost lovit în satul Aabba din sudul Libanului.

Moartea lui Jawad ridică bilanţul militanţilor Hezbollah eliminaţi începând din luna octombrie la cel puţin 393, precizează The Times of Israel.

Atacul intervine în timp ce sunt temeri cu privire la răspunsul Iranului la asasinarea lui Ismail Haniyeh, liderul politic al Hamas, săptămâna trecută, la Teheran, un atac care a fost pus pe seama Israelului, deşi nu a fost revendicat.

The Israeli Defence Forces are tonight confirming a senior commander of Hezbollah's Radwan force, Ali Jamal Aldin Jawad, has been eliminated in an IDF airstrike in Lebanon.



This is another major blow to Hezbollah as Jawad was crucial in the rocket attacks into Israel. pic.twitter.com/R4tN6EuGOq