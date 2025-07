Nicușor Dan spune că Austria și România trebuie să „coopereze mai mult” după conflictul Schengen de acum doi ani

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, sâmbătă, cu Christian Stocker, cancelarul austriac, context în care i-a transmis acestuia că Strategia Dunării este o ocazie pentru ambele state, dar și că cele două țări trebuie să coopereze mai mult, mai ales după situația generată de refuzul Austriei de a accepta România în Schengen, pe parcursul perioadei decembrie 2023 - ianuarie 2025.

„Vă mulţumesc pentru invitaţie, cred că după situaţia cu Schengen, trebuie să cooperăm, avem o relaţie economică puternică. Cred că Strategia Dunării este o bună oportunitate pentru noi”, a spus președintele României la începutul întâlnirii.

Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Austria, la invitația președintelui de la Viena.

Vineri, în prima zi a vizitei, preşedintele a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă cu omologul său austriac, Alexander Van der Bellen, că relaţia bilaterală intră „într-un nou capitol”.

„După o perioadă relativ tensionată între ţările noastre, e momentul să începem un nou capitol în relaţia noastră bilaterală”, a afirmat Nicușor Dan.

El a precizat, la respectiva conferinţă de presă, că discuţiile au vizat regiunea Dunării, care este o oportunitate economică pentru ţările riverane, relaţia economică bilaterală şi comunitatea românească integrată în societatea austriacă.

Vizita lui Nicuşor Dan se încheie sâmbătă seara, când este invitat premiera operei „Giulio Cesare in Egitto” (Iulius Caesar în Egipt - n. red.), de Georg Friedrich Handel.

