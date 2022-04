Incendiu uriaș la un depozit de petrol din orașul rusesc Bryansk, aproape de granița cu Ucraina

Nu a existat niciun indiciu imediat că incendiul ar fi fost legat de războiul din Ucraina, deși oficialii ruși au declarat săptămâna trecută că elicopterele ucrainene au lovit clădiri rezidențiale și au rănit șapte persoane în zonă.

„Ministerul pentru Situații de Urgență a confirmat că a avut loc un incendiu. Există, de asemenea, o confirmare că este vorba despre rezervoarele de combustibil”, a relatat TASS.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB