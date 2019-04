Incendiu la Notre-Dame. Doboş: „Arde o istorie. Am putea spune că arde inima religioasă a Franţei”

Foto: captură Antena 3

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, Francisc Doboş, afirmă că în incendiul Catedralei Notre-Dame "arde o istorie", "arde inima religioasă a Franţei" şi îndeamnă, în Săptămâna Patimilor, la căutarea rădăcinilor creştine ale Europei şi a autenticităţii vieţii noastre.



"Cu toţii am privit cutremuraţi ce se întâmplă la Paris. Am putea spune că este vorba doar de un incendiu. Dar nu este numai un incendiu. Arde o istorie. Am putea spune că arde inima Franţei, inima religioasă a Franţei care era făcută din ziduri şi din monumente de artă", a declarat luni pentru Agerpres Francisc Doboş.

El îndeamnă la un examen de conştiinţă în faţa unei "Europe desacralizate" şi face apel la Înviere, la "o convertire profundă şi la căutarea autenticităţii vieţii noastre".

"În acelaşi timp, nu pot să fac apel la cauze, nu despre aceasta este vorba şi din punctul meu de vedere şi din poziţia mea nu la aceasta mă pot referi, ci pot face un examen de conştiinţă. Dacă cumva, fiind în Săptămâna Mare, în Săptămâna Patimilor pentru romano-catolici, un monument care arde nu poate să nu mă facă - mai ales Notre-Dame - să mă gândesc la Moartea, la Răstignirea, la Patima Mântuitorului, adică la Moartea lui Dumnezeu. Moare un monument, se opreşte o inimă religioasă a Europei, chiar dacă e vorba de o clădire, de ziduri, dar nu rămânem la Vinerea Mare, ci facem apel la o Înviere. Un monument care arde se poate reconstrui, iar examenul de conştiinţă pe care mi-l fac - şi e o invitaţie pe care o fac tuturor celor care ne citesc - dacă noi, în această Europă desacralizată, lipsită de multe trăsături creştine, care nu-şi mai recunoaşte Creştinismul, dacă suntem capabili să vedem şi în aceste semne o provocare să nu ardă nici istoria, nici identitatea religioasă, nici rădăcinile spirituale atât de mult încât să nu ne mai revenim. Şi chiar dacă s-au întâmplat şi incendiul spiritual al Occidentului, incendiul Creştinismului nostru să ne facă să ne trezim. Da, să avem curajul să recunoaştem multe dintre falimentele noastre, dar să lăsăm ca Învierea lui Dumnezeu să ne cheme la Om, la o convertire profundă şi la căutarea autenticităţii vieţii noastre", a mai spus purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti.



Focul de la catedrală a fost declarat la ora 18.50 ora locală (16,50 GMT) pe acoperişul clădirii şi continuă încă să ardă.