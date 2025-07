Noul brand turistic al orașului Constanța „îmbrățișată cu marea” a fost lansat. Cum arată logo-ul și ce vrea să transmită

Nou brand turistic al orașului Constanța „îmbrățișată cu marea” a fost lansat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia - Constanţa a anunţat marți finalizarea oficială a Manualului de brand pentru noua Identitate Vizuală a municipiului Constanţa, „un document strategic care marchează un pas esenţial în procesul de repoziţionare a oraşului ca destinaţie turistică de referinţă pe harta României şi a Europei”, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

După un amplu proces de consultare, analiză şi creaţie, desfăşurat în colaborare cu experţi în branding, comunicare şi turism, Constanţa are, în sfârşit, un instrument unitar de identitate vizuală, menit să ofere coerenţă tuturor iniţiativelor de promovare şi să pună în valoare patrimoniul cultural, istoric şi natural al oraşului.

„Este un moment de referinţă pentru Constanţa. Manualul nu este doar un set de reguli grafice, ci o declaraţie de viziune. Vorbim despre o identitate care reflectă personalitatea oraşului - un amestec valoros de cultură, istorie, deschidere către mare şi dinamism urban. Este o bază solidă pentru toate viitoarele campanii de promovare şi pentru modul în care Constanţa se va prezenta, de acum înainte, în faţa turiştilor şi a comunităţii internaţionale”, a declarat George Măndilă, preşedintele OMD Mamaia - Constanţa.

Manualul de identitate vizuală conţine:

- Logo-ul oficial şi versiunile sale complementare

- Paleta cromatică şi regulile de utilizare

- Seturi tipografice şi exemple de aplicaţii grafice în diverse medii

- Ghiduri pentru tonul comunicării şi mesaje-cheie adaptate publicului ţintă

- Recomandări pentru aplicarea identităţii în materiale de promovare, evenimente şi semnalistică urbană

Manualul de identitate vizuală este disponibil publicului şi poate fi consultat online

Manualul este disponibil publicului şi poate fi consultat AICI.

Documentul este deschis tuturor - autorităţi locale, agenţii de turism, operatori economici, creativi, ONG-uri, educatori sau cetăţeni - care doresc să contribuie la consolidarea unei imagini coerente şi profesioniste a Constanţei.

Această iniţiativă face parte dintr-o strategie mai amplă a OMD Mamaia - Constanţa, care urmăreşte valorificarea potenţialului turistic, cultural şi economic al oraşului, prin proiecte de branding, marketing, infrastructură şi colaborare interinstituţională.

Ce își propune să transmită noul logo al Constanței

Diversitate

„Constanța este un oraș al diversității: etnică, religioasă, culturală, turistică. Este un port comercial, turistic, militar, și un mozaic arhitectural unic, de la greco-roman, oriental, art nouveau până la brutalist.

Formele tipografice din logo se întrepătrund și ocupă integral spațiul compozițional, sugerând o comunitate densă, vie și interconectată. Această structură grafică exprimă ideea de unitate prin diversitate și definește vizual un oraș în care diferențele nu se anulează, ci construiesc împreună o identitate coerentă.”, se arată în noul manual de brand al Constanței.

Rădăcini

„Identitatea vizuală este legată de moștenirea culturală greco-romană a orașului. Mozaicul roman (prezent fizic în Constanța) devine sursă de inspirație pentru structura caracterelor, iar influența scrierii grecești aduce o componentă clasică și echilibrată în formă.

Această abordare oferă profunzime grafică și ancorează identitatea într-o linie culturală autentică, perenă și recognoscibilă.”

Contemporan

„Modernitatea, simplitatea formală care face identitatea scalabilă și adaptabilă în medii diverse. Sub această formă clară se află o construcție vizuală complexă, cu sensuri multiple și rădăcini adânci.

Designul este actual, urban și funcțional, pregătit să susțină comunicarea orașului într-un registru coerent și profesionist. Constanța nu este doar un loc cu trecut, ci un oraș în mișcare, care știe să-și ducă povestea mai departe cu un limbaj actual.”

În 2023, OMD Mamaia a fost acuzată că a plătit 20.000 de euro pe noul logo al stațiunii, unei firme din Cluj care a luat grafica de pe stock

Lansarea noii identități de brand a stațiunii Mamaia, a fost anunțată în iulie 2023 de Primăria Constanța. Aceasta cuprindea un logo sferic, cumpărat de pe platforma Stock, însoțit de sloganul „Unde distracția întâlnește marea”.

Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța a fost acuzată atunci că a plătit unei firme din Cluj aproape 20.000 de euro pentru noua identitate a stațiunii și, deși noua imagine a stațiunii trebuia să fie reprezentată prin simboluri originale, logo-ul livrat a fost cumpărat de către firmă de pe site-urile de stock, platforme care vând la liber imagini vectoriale, de obicei cu prețuri cuprinse între 2 și 20 de dolari.

Managerul firmei căreia i-a fost atribuit contractul de identitate de brand a recunoscut că logoul a fost cumpărat de pe site-urile de stock, nu ’’realizat’’ așa cum se menționează în descrierea achiziției de pe SEAP.

’’Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. Nu pot să vă spun cu cât am cupărat sigla, este confidențial’’, a declarat pentru ’’Dobrogea Live’’ administratorul firmei Blue Sky Advertising, Maria Emanuela Huruială.

Pe de altă parte, OMD Mamaia - Constanța a reacționat și a susținut într-un comunicat că într-adevăr logo-ul a fost luat de pe o platformă de profil.

"Acestea au fost achiziționate de pe o platformă de profil, fără criterii de exclusivitate, urmând ca toate drepturile să fie transferate Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Totodată, subliniem faptul că acest element grafic a stat la baza construirii identității vizuale a OMD Mamaia-Constanța, urmând să fie declinat în scopul promovării stațiunii.

Conform documentelor depuse în procesul de achiziții publice, societatea Blue Sky Advertising SRL are experiență în construirea identității vizuale și a promovării unora dintre cele mai mari festivaluri din România", a precizat OMD Mamaia - Constanța, potrivit dobrogealive.ro.