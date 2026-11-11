Incendiu la un important port petrolier rusesc de la Marea Baltică după un atac cu drone ucrainene: S-au produs și explozii

1 minut de citit Publicat la 08:40 11 Noi 2026 Modificat la 08:40 11 Noi 2026

Incendiu la un important port petrolier rusesc de la Marea Baltică după un atac cu drone ucrainene.Sursa colaj foto: capturi video X/Exilenova Plus

Un atac cu drone ucrainene a declanşat miercuri un incendiu în portul Ust-Luga de la Marea Baltică, vizat de mai multe ori anterior, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, relatează AFP, The Kyiv Independent şi Reuters, conform Agerpres.

În urma bombardamentului, instalația, situată în apropierea graniței Rusiei cu Estonia, a fost cuprinsă de flăcări, iar în zonă s-au produs și explozii, potrivit canalului ucrainean de monitorizare Exilenova Plus.

"Primele informaţii indică faptul că un atac cu drone a lovit zona portuară Ust-Luga, provocând un incendiu", a transmis Aleksandr Drozdenko pe Telegram.

Ust luga under attack https://t.co/wwyXGXE7Ya — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 11, 2026

Acest port, care se deschide spre Golful Finlandei, este o infrastructură majoră pentru exporturile ruseşti de gaze, petrol, îngrăşăminte şi cărbune.

Guvernatorul a raportat că un total de 146 de drone au fost neutralizate în regiunea Leningrad în cursul nopţii, adăugând că "operaţiunile de luptă continuă".

Aeroportul Pulkovo, care deserveşte Sankt Petersburg şi regiunea înconjurătoare, a afişat pe site-ul său peste 18 zboruri anulate sau întârziate miercuri dimineaţă.

Statele baltice - Lituania, Letonia şi Estonia – au transmis miercuri o avertizare cu privire la o ameninţare reprezentată de drone, iar Finlanda vecină a impus restricţii temporare parţiale în spaţiul aerian şi maritim, pe fondul acestor lovituri.

Aceste atacuri au loc în timp ce delegaţiile ucraineană şi rusă poartă discuţii la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, pentru a încerca să găsească o soluţie la conflictul care durează din 2022.

Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone împotriva industriei energetice ruseşti în ultimele 18 luni, încercând să reducă veniturile Kremlinului şi să submineze capacitatea acestuia de a finanţa războiul.

Kievul, la rândul său, denunţă atacurile ruseşti asupra reţelei sale energetice, care ridică temeri privind o nouă iarnă fără încălzire, apă curentă sau electricitate pentru milioane de ucraineni.