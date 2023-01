Incident aviatic major în SUA. Toate zborurile au fost oprite la sol

Toate zborurile din Statele Unite au fost oprite la sol în urma incidentului, a declarat pentru NBC News o sursă la curent cu situația.

Într-un anunț pe site-ul său, FAA a precizat că sistemul NOTAM (Notice to Air Mission, sistem de notificare a misiunii aeriene) s-a defectat în cursul dimineții.

NOTAM trimite informații esențiale personalului implicat în operațiunile de zbor, inclusiv cele referitoare la potențiale pericole.

"Specialiștii încearcă în prezent să repună sistemul în funcțiune și nu există un timp estimat pentru reluare funcționării acestuia în acest moment", se spune în anunțul FAA.

Ulterior, agenția federală a postat pe Twitter că efectuează verificările finale și reinițializarea sistemului și că va furniza actualizări ale situației.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now. Operations across the National Airspace System are affected. We will provide frequent updates as we make progress.

Circa 760 de zboruri către și dinspre Statele Unite, precum și curse interne înregistrau întârzieri, miercuri dimineața, în jurul orei 6.30.

Aproximativ 90 de zboruri erau anulate, conform site-ului de monitorizare FlightAware.

La Aeroportul Internațional Austin-Bergstorm (AUS) din Austin, statul Texas, autoritățile aeroportuare i-au anunțat pe pasageri că se pot aștepta la întârzieri ale curselor aeriene pe parcursul întregii zile și i-au îndemnat să-și contacteze companiile aviatice înainte de a se îndrepta spre aeroport.

#AUSAlert: An FAA system outage is causing ground stops at AUS and other airports across the country. Arriving & departing passengers can expect delays this morning & through the day.



✈️ Please stay in contact with your airline & check your flight status before heading to AUS.