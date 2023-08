"Doar înlăturarea clanului Putin poate garanta stabilitatea lumii!" | Consilierul lui Zelenski acuză Rusia de lovitura de stat din Niger

"Acum este absolut clar că Rusia se află în spatele așa-numitei 'lovituri de stat militare din Niger. Este o tactică standard a Rusiei: să distragă atenția, să profite de moment și să extindă conflictul.

Sprijinul exprimat față de rebeli de către reprezentanții pro-ruși din Mali și Burkina Faso (unde grupul paramilitar Wagner joacă un rol activ) nu face decât să întărească teza că Rusia are un scenariu global de a provoca instabilitate, pentru a submina securitatea mondială.

Este timpul să tragem concluzia corectă: doar înlăturarea clanului Putin și trimiterea Rusiei într-o renaștere politică poate garanta inviolabilitatea regulilor și stabilitatea lumii", a scris Podoliak (foto) pe Twitter.

