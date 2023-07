Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a fost fotografiat la Sankt Petersburg, la summit-ul Rusia - Africa, unde Vladimir Putin a anunțat o lume "multipolară"

Fotografia, semnalată de surse apropiate rețelei de mercenari și distribuită pe rețelele sociale, este prima care atestă prezența șefului Wagner în Rusia, după rebeliunea armată de luna trecută.

Relatări privind o vizită la Kremlin a lui Prigojin și a comandanților săi militari în data de 29 iunie au fost confirmate de președinția rusă, însă fără clipuri video sau imagini statice.

Înainte de apariția la summit-ul care se desfășoară în orașul rusesc, liderul grupării paramilitare a fost filmat în data de 19 iulie la baza militară Osipovici din Belarus, în timp ce le vorbea luptătorilor săi și spunea că armata rusă "se face de rușine" în Ucraina.

Head of Wagner PMC Yevgeny #Prigozhin met in St. Petersburg with representatives of the #CentralAfricanRepublic as part of the Russia-Africa Forum. pic.twitter.com/YBFR89RQU1