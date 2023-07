Evgheni Prigojin se întoarce! Deocamdată, doar într-un clip video în care critică armata rusă | "E o rușine ce se întâmplă pe front", spune șeful Wagner

"Bine ați venit, băieți! Sunt fericit să vă salut. Bine ați venit pe pământ belarus! Am luptat cu demnitate! Am făcut multe pentru Rusia!", spune un bărbat cu aparența lui Prigojin în videoclipul postat pe canalele Telegram pro-Wagner.

În același clip, un luptător i se adresează lui Prigojin cu "Evgheni Viktorovici".

Fondatorul Wagner își reia, cu această ocazie, criticile la adresa felului în care se desfășoară operațiunile armatei regulate ruse pe frontul din Ucraina.

"Ceea ce se întâmplă acum pe front este o rușine la care noi nu trebuie să participăm. Trebuie să așteptăm momentul în care vom putea face pe deplin dovada capacității noastre. Prin urmare, s-a luat decizia ca noi să staționăm aici, în Belarus, pentru o perioadă de timp. Sunt sigur că în acest timp vom face ca armata belarusă să fie a doua cea mai mare din lume. Iar dacă va fi nevoie, îi vom apăra (pe belaruși)", spune el.

Bărbatul din clip evocă, de asemenea, o nouă desfășurare în Africa.

"Ar trebui să ne pregătim, să ne îmbunătățim pregătirea și să pornim într-o nouă călătorie spre Africa. Poate că ne vom întoarce (în Ucraina) când vom fi încrezători că nu ni se va cere să ne facem de râs, pe noi și experiența noastră", conchide vorbitorul.

Meta-datele materialului video arată că acesta ar fi fost creat marți, 19 iulie, dimineața, remarcă CNN.

Jurnaliștii rețelei TV mai sesizează că imaginea este granulată iar filmarea s-a făcut pe semi-întuneric, astfel că e greu de spus cu certitudine dacă cel care vorbește este sau nu Evgheni Prigojin.

