"Am plecat din țara mea pentru că mi-e teamă" | Israelienii ajunși în România, mărturii despre atacurile sângeroase

Israelienii veniți în România povestesc, cu lacrimi în ochi, clipele de groază prin care au trecut în momentul în care terorișii au lansat mii de rachete în țara lor.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Israelienii veniți în România povestesc, în stare de șoc, cum au fugit și s-au ascuns în adăposturi, după ce teroarea a fost declanșată în țara lor.

"Ultimele 24 de ore au fost extrem de grele pentru oamenii din Israel. Avem mulți oameni care au fost răpiți de pe străzi și duși în Gaza. Femei, copii mici, de 2 și 4 ani, luați din paturile lor.

Sunt mulți oameni nevinovați care au fost uciși. Ne-au luat prin surprindere. Nu ne-am dorit asta. Nu vrem asta. Eu, personal, am plecat din țara mea pentru că mi-e teamă să stau acolo.

Am fost în raza bombelor. M-am trezit cu alarmele, cu sirenele. Avem copii în casă, așa că am stat acolo și am așteptat să treacă", spune o femeie.

Îngroziți, oamenii au cumpărat primele bilete pe care le-au găsit și și-au părăsit țara, mulți dintre ei îndreptându-se către România.

"A fost o zi grea, tristă. Slavă Domnului, familia mea este bine", a spus cineva.

"Încă sper că nu sunt refugiat. Am vrut să plec, așa că am cumpărat primele bilete pe care le-am găsit", a spus altcineva.

Între timp, sute de tineri au fost omorâţi la un festival de muzică din Re'im, o localitate situată la graniţa cu Fâşia Gaza, unde teroriştii Hamas au împuşcat la întâmplare şi au răpit mai multe femei.