Sute de tineri au fost omorâţi la un festival de muzică din Israel | Teroriştii Hamas au împuşcat la întâmplare şi au răpit mai multe femei

Sute de tineri au fost omorâţi la un festival de muzică din Re'im, o localitate situată la graniţa cu Fâşia Gaza. Teroriştii Hamas au împuşcat la întâmplare şi au răpit mai multe femei. Reţelele sociale au fost luate cu asalt de mesaje ale rudelor celor ucişi, care încă îi caută şi speră că sunt în viaţă.

Potrivit ultimelor informaţii, peste 250 de cadavre au fost identificate în locul în care a avut loc festivalul de muzică de lângă kibbutzul Re'im, situat la graniţa cu Fâşia Gaza.

Mii de tineri participau la festivalul de muzică "Nature Party" când teroriştii Hamas au declanşat războiul în Israel. Conform informaţiilor oferite în postare, tinerii ucişi nu sunt numai israelieni, ci şi americani, germani, canadieni sau norvegieni.

The over 250 Bodies which have been discovered at the Site of a Music Festival for Peace in Southern Israel reportedly consists of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians, and Norwegians. — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023

Pe unele imagini postate pe reţelele sociale se poate observa momentul în care tinerii de la festival realizează că are loc un atentat, atunci când teroriştii deschid focul şi împuşcă la întâmplare.

Tinerii au luat-o la fugă în încercarea de a scăpa cu viaţă, în timp ce alţii s-au ascuns după maşini sau în tomberoane pentru a scăpa de ploaia de gloanţe dezlănţuită de terorişti.

BIGBREAKING: Saw these distressing scenes of civilians fleeing the Palestinian Hamas Attack at the music festival in southern Israel near Gaza border fence?



Authorities have confirmed the recovery of over 250 bodies at the site, initial report suggest that among the victims,… pic.twitter.com/iQHXBcSqVT — Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) October 8, 2023

O româncă din Israel a povestit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, cum a crezut, ore în şir, că şi-a pierdut copiii în măcelul de la un festival din Israel.

"Băiatul cel mare cu prietena lui au trecut prin teroare acolo. Am crezut că i-am pierdut pe amândoi, pur şi simplu. Toată ziua am crezut că nu mai am copii. Au şi vorbit cu noi la telefon şi am auzit cum îi împuşcă, cum trag în ei şi cum fug. Au intrat în ei, pur şi simplu să-i omoare. Imagini care nu ştiu dacă se pot reda prin cuvinte.

Au fost clipe ieri când am înţeles că amândoi sunt morţi. Erau clipe când trăgeau în ei şi atunci închideau telefonul că se ascundeau. Atunci, eu şi soţul eram siguri că nu mai sunt. (...) Ce s-a întâmplat ieri acolo nici noi nu pricepem cum a fost posibil. Unde au fost ai noştri, ce s-a întâmplat? Nu pricepem încă", a povestit Daniela Rozenfeld.

Printre victimele măcelului de la festivalul din Re'im se numără şi o artistă din Germania, în vârstă de 30 de ani, care a fost confundată de teroriştii Hamas şi care au răpit-o, au dus-o în Gaza, au ucis-o şi apoi au defilat cu trupul ei pe străzi. Tânăra a fost identificată de rude în baza tatuajelor de pe picioare şi a părului, după ce au văzut un clip video în care teroriştii transportă, în partea din spate a unui autoturism de teren, trupul dezbrăcat al unei tinere ucise, despre care au spus că ar fi soldat israelian. Astfel, ei au defilat pe străzile din Gaza, în timp ce mulţimea aplauda şi striga: "Allahu Akbar (n.r. Allah e mare)".

Reţelele sociale sunt pline de mesaje ale rudelor unor tineri dispăruţi sau care au fost răpiţi. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al studentei Noa Argamani, o tânără în vârstă de 25 de ani, care a fost răpită de teroriştii Hamas de la festival.

#NoaArgamani 25, was kidnapped by Hamas terrorists while at a trance music rave near the Gaza border. Noa Argamani can be seen screaming for her life as Hamas terrorists cart her away on a motorcycle. Noa Argamani was attending the ? #Israel #IsraelUnderAttack #Palestine 1/2 pic.twitter.com/MJpldGUe7d — Shailesh Gajula (@shailesh_gajula) October 8, 2023

Momentul a fost surprins cu telefonul mobil, iar imaginile sunt cu un puternic impact emoţional. Noa Argamani apare în timp ce este urcată cu forţa pe motocicletă şi strigă în mod repetat către terorişti: "Nu mă omorâţi, vă rog!".