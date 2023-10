"Am trăit teroarea: Auzeam în telefon cum trage în copiii mei, cum îi împuşcă. Am crezut că amândoi sunt morţi" | Mărturia româncei care a crezut că şi-a pierdut fiii în Israel

O româncă din Israel a povestit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, cum a crezut, ore în şir, că şi-a pierdut copiii în măcelul de la un festival din Israel.

Femeia spune că, în timp ce vorba cu băiatul ei la telefon, auzea cum trăgeau în ei. Totul s-a întâmplat la un festival în apropiere de Fâşia Gaza.

Şi în acest moment, sute de familii îşi caută copiii.

"Astăzi suntem bine, suntem acasă. Băiatul cel mare a fost la o petrecere, "Festivalul morţii" se numeşte azi. Băiatul cel mare cu prietena lui au trecut prin teroare acolo. Am crezut că i-am pierdut pe amândoi, pur şi simplu.

Toată ziua am crezut că nu mai am copii. Au şi vorbit cu noi la telefon şi am auzit cum îi împuşcă, cum trag în ei şi cum fug.

Au intrat în ei, pur şi simplu să-i omoare. Imagini care nu ştiu dacă se pot reda prin cuvinte.

Au intrat foarte mulţi terorişti şi au omorât în stânga şi în dreapta, fără să se uite.

Patru ore am fost cu copiii în telefon, în timpul cât s-au ascuns, cât au fugit cu maşina, au tras în ei. Patru ore am auzit toate astea, toate ţipetele.

După patru ore au reuşit să intre într-un loc mai sigur, în buncăr şi au stat acolo până la 8 seara. Apoi, soţul i-a adus acasă.

Au fost clipe ieri când am înţeles că amândoi sunt morţi. Erau clipe când trăgeau în ei şi atunci închideau telefonul că se ascundeau. Atunci, eu şi soţul eram siguri că nu mai sunt.

(...) Ce s-a întâmplat ieri acolo nici noi nu pricepem cum a fost posibil. Unde au fost ai noştri, ce s-a întâmplat? Nu pricepem încă", a povestit Daniela Rozenfeld, o româncă din Israel, duminică, la Antena 3 CNN.