Israelul a bombardat în Liban un oraș pentru care nu a emis ordin de evacuare și a ucis cel puțin opt oameni

Cel puțin opt persoane au fost ucise şi alte 25 au fost rănite, duminică, într-un atac israelian executat în apropiere de Saida, principalul oraș din sudul Libanului.

Această aglomerare urbană a fost relativ ferită de violențe până acum, notează AFP, citată de Agerpres.

Cei opt morți confirmați reprezintă bilanțul actualizat, duminică după-amiază, după ce un bilanț anterior menționa cinci morți în loviturile din suburbia Haret Saida, situată la aproximativ 60 de km de granița cu Israelul.

Potrivit unui corespondent AFP aflat la fața locului, raidul israelian a vizat o clădire cu trei etaje, ultimul fiind complet distrus. Clădirile învecinate și zeci de magazine din apropiere au fost avariate.

Armata libaneză a blocat accesul în zonă, în timp ce ambulanțele au evacuat victimele, potrivit sursei citate.

Regiunea este dens populată, în contextul în care numeroase persoane strămutate din zonele sudice s-au refugiat aici.

Atacul nu a fost precedat de un apel din partea Israelului de a evacua zona, precizează sursa citată.

