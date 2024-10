Israelul se pregătește să lanseze atacul în Iran. Iranul amenință cu 1000 de rachete. SUA au trimis avioane F-16 în zonă

Mai multe avioane F-16 ale Forțelor Aeriene ale SUA au sosit în Orientul Mijlociu venind din Germania, scrie Times of Israel, care citează Comandamentul Central al Statelor Unite.

Desfășurarea acestor aparate de luptă vine în contextul așteptatului atac al Israelului în Iran.

Planurile atacului au fost aprobate la cel mai înalt nivel al armatei israeliene și așteaptă momentul de oportunitate pentru punerea în aplicare, adaugă publicația citată.

U.S. Air Force F-16s from the 480th Fighter Squadron based at Spangdahlem Air Base, Germany arrive in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/myt8uWySX9