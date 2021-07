Italia a învins Belgia cu 2-1 în sferturile EURO 2020 și e la doar un pas de finală. În semifinală va înfrunta Spania, pe Wembley

Mirajul Belgiei la EURO 2020 s-a încheiat, în urma înfrângerii cu 2-1 pe care au suferit-o "diavolii roșii" în fața Italiei.

Ar fi fost primul trofeu la un turneu final al Belgiei, echipă care era văzută de mulți analiști drept următoarea câștigătoare, mai ales în urma victoriei cu 1-0 împotriva actualei deținătoare a trofeului, Portugalia.

Italienii au deschis scorul cu Niccolo Barella, în minutul 31.

WHAT A GOAL from Insigne,Italy vs Belgium. 2nd July. Lukaku. #BELITA pic.twitter.com/ywaHVWP8hS