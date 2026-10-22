Italia și Spania renunță la controalele la frontieră. Giorgia Meloni și Pedro Sanchez fac pace oficial după criza din Ceuta

1 minut de citit Publicat la 13:42 22 Oct 2026 Modificat la 13:42 22 Oct 2026

Italia și Spania renunță la controalele la frontieră. Giorgia Meloni și Pedro Sanchez fac pace oficial după criza din Ceuta. FOTO: Profimedia Images

Italia și Spania au convenit să ridice definitiv controalele temporare la frontieră, punând capăt suspendării regulilor Schengen între cele două țări, scrie Euronews.

Decizia a fost luată în urma unei convorbiri telefonice între miniștrii de interne Matteo Piantedosi și Fernando Grande-Marlaska. Săptămâna trecută, premierii Giorgia Meloni și Pedro Sánchez și-au anunțat intenția de a renunța la controale, la reuniunea Consiliului European.

În declarații identice, cele două guverne au precizat că decizia a fost luată după o evaluare atentă a situației și că actualele suspendări nu vor fi prelungite.

Potrivit unor surse din ministerele de interne spaniol și italian, măsura va fi însoțită de un schimb mai intens de informații, pentru a garanta securitatea în întreg spațiul Schengen.

Anunțul pune capăt unei dispute politice care a provocat tensiuni fără precedent între Madrid și Roma, după ce Meloni a anunțat introducerea imediată a controalelor în urma pătrunderii masive a migranților, în luna iulie, prin frontiera orașului autonom spaniol Ceuta.

Peste 70.000 de persoane au trecut ilegal din Maroc în enclavă.

La 1 august, Roma a reintrodus temporar controalele la frontiera cu Spania, suspendând regulile Schengen și verificând călătorii în porturi și aeroporturi. Ministerul italian de Interne a precizat că verificările vizau în principal cetățenii din afara UE și aveau scopul de a întări securitatea frontierelor și de a preveni eventuale amenințări teroriste.

Italia și Spania nu au o frontieră terestră comună, iar Ceuta se află în afara spațiului Schengen, ceea ce înseamnă că regulile privind libera circulație nu se aplică acolo.

Decizia Romei a provocat tensiuni diplomatice cu Madridul. Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a calificat-o drept "absurdă" și "o rușine". O săptămână mai târziu, Spania a introdus, la rândul său, controale pentru călătorii sosiți din Italia.

Acordul dintre cei doi miniștri de interne, împreună cu măsuri alternative de cooperare, va permite eliminarea treptată a controalelor bilaterale.