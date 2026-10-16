Meloni și Sanchez, gata să se împace pe subiectul migrației. Măsurile anunțate de cei doi în privința suspendării temporare a Schengen

Premierul spaniol Pedro Sanchez, alături de premiera Italiei, Giorgia Meloni. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Premiera Italiei, Giorgia Meloni, a acceptat vineri o scurtă prelungire, de 7 zile, a controalelor temporare instituite la granița cu Spania, pentru a sincroniza data expirării acestor controale cu măsurile reciproce adoptate de Spania. Decizia lui Meloni a fost luată după o întălnire avută la Bruxelles cu premierul spaniol Pedro Sanchez. Roma și Madridul au anunțat că vor căuta în continuare alternative la criza migrației, dar rămân în dezacord pe tema migrației. Decizia Italiei, privind controlul la frontiere și suspendarea acordului Schengen, reprezintă totuși un semn de relaxare a relațiilor dintre cele două, după săptămâni de tensiun pe tema migrației, informează Euronews.

Decizia a urmat unei întâlniri față în față între premierul italian Giorgia Meloni și omologul ei spaniol, Pedro Sánchez, în marja summitului UE de la Bruxelles, a declarat un diplomat pentru Euronews.

Controalele la frontieră au fost introduse inițial pe 1 august pentru o lună, după sosirea a aproape 90.000 de migranți ilegali în exclava spaniolă Ceuta. Guvernul italian le-a prelungit ulterior cu câte 15 zile de trei ori, suspendând de facto regulile de circulație liberă cu Spania.

Spania a introdus o măsură reciprocă, de asemenea reînnoită de fiecare dată, ca răspuns la controalele pe care le considera nejustificate. Ultima prelungire spaniolă urma să expire pe 22 octombrie. Drept urmare, măsurile celor două țări sunt acum aliniate și vor expira în aceeași zi.

Miniștrii de Interne ai celor două țări - Spania și Italia - urmează să stabilească săptămâna viitoare „măsuri alternative”, potrivit surselor diplomatice italiene și spaniole citate de Euronews.

Controlul aleatoriu are loc în prezent pe aeroporturi și în porturi, deoarece cele două țări nu au granițe terestre.

Aproape 500.000 de persoane au fost verificate în prima lună de controale la frontieră, potrivit ministrului italian de Interne. Treizeci și una dintre acestea, inclusiv opt cetățeni marocani, au avut intrarea refuzată, în timp ce ministrul nu a precizat dacă aceștia au intrat în Spania odată cu influxul masiv către Ceuta. Potrivit guvernului spaniol, niciun migrant ilegal nu s-a mutat în Spania continentală din Ceuta.