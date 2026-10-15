Summit crucial la Bruxelles. România și Bulgaria cer ajutorul NATO. Nicușor Dan și Rumen Radev se întâlnesc cu Mark Rutte

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Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea summitului Consiliului European de la Bruxelles, că România își dorește un buget al UE suficient de mare, fără tăieri pentru politicile agricole și de coeziune, și susține accelerarea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Șeful statului a mai spus că România vrea ca securitatea la Marea Neagră să fie inclusă în discuțiile europene și ca Uniunea să sprijine construirea unui centru de securitate civilă împreună cu Bulgaria.

"Coordonăm cu Italia așa-numitul grup al Prietenilor Coeziunii. Ne-am coordonat pe punctele care ne interesează. Ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, să nu fie tăieri pe politica agricolă și de coeziune. Sunt banii europeni care au dezvoltat România în acești ani. Apoi, pe pilonul de competitivitate, firmele românești să se dezvolte și să profite.

În seara asta va fi dezbatere pe extindere. Ne interesează Moldova și Ucraina. Săptămâna asta s-au deschis capitolele de negociere doi și trei. Interesul nostru este ca, într-un interval scurt, să se deschidă clusterele patru și cinci.

O să fie o discuție mâine, generală, pe Ucraina și o discuție generală pe securitate. Ne interesează ca discuțiile despre Marea Neagră să fie incluse în dezbatere, să fie un sprijin al Uniunii pentru centrul de securitate civilă pe care vrem să îl construim cu Bulgaria.

Am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar. Împreună cu acesta vom avea o discuție cu secretarul general NATO, ca să putem să vedem cum ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate la Marea Neagră".