Ungaria și Bulgaria fac presiuni la Bruxelles pentru a împiedica aderarea accelerată a Ucrainei în UE. R. Moldova e și ea afectată

Președinta Republicii Moldova, Maia, Sandu,alături de liderul de la Kiev, Volodimir Zelsnki. Diplomat UE: „Nu ar fi corect ca Republica Moldova să fie trasă înapoi” de Ucraina, în procesul de aderare. Foto: Profimedia Images

Aderarea Ucrainei la UE nu mai trebuie făcută într-un mod rapid, se arată în proiectul declarației summitului liderilor Uniunii, care se desfășoară în aceste zile la Bruxelles. Decizia de renunțare la o aderare accelerată a Kievului a fost luată din cauza presiuilor Bulgariei și Ungariei, informează Kyiv Independent.

Publicația notează că, înaintea fiecărui astfel de summit european, textul final al rezoluției e pregătit în avans de cele 27 de țări ale UE și poate fi modificat până la finalul întrunirii.

Proiectul rezoluției summitului UE, datat 13 octombrie, preciza următoarele: „Consiliul European... așteaptă cu interes deschiderea tuturor celorlalte clustere cât mai curând posibil, în conformitate cu abordarea bazată pe merite”.

UE a deblocat recent încă două clustere de extindere — liste de reforme pe care Ucraina trebuie să le finalizeze pentru a adera la bloc — pe 13 octombrie, și se așteaptă ca celelalte două să fie deschise în decembrie.

În schimb, proiectul de rezoluție din 14 octombrie nu mai conține expresia „cât mai curând posibil”.

Trei diplomați UE au confirmat pentru Kyiv Independent că Bulgaria și Ungaria au fost țările care au insistat pentru eliminarea acestei formulări, justificarea principală fiind menținerea ei așa cum era în iunie, când premierul maghiar Péter Magyar a reușit să-i determine pe liderii UE să elimine referința privind aderarea Ucrainei la UE „cât mai curând posibil”.

Totuși, ultima mișcare rămâne surprinzătoare, având în vedere că problema bilaterală a Ungariei cu Ucraina privind drepturile minorităților a fost rezolvată și că nu există obiecții cunoscute public pentru deschiderea celor două grupuri rămase, notează Kyiv Independent.

Diplomat UE: „Nu ar fi corect ca Republica Moldova să fie trasă înapoi”

Schimbarea a fost făcută și în partea concluziilor preliminare referitoare la Moldova, al cărei proces de aderare la UE a fost legat de Ucraina pentru deschiderea clusterelor de extindere.

În același timp, Republica Moldova ar putea fi decuplată de Ucraina în procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, au declarat surse diplomatice din cadrul UE pentru publicația Rapporteur.

„Nimeni serios nu crede că Ucraina va fi membră a UE până la sfârșitul deceniului, dacă se va mai întâmpla asta vreodată. Ar trebui să încetăm să mai păcălim Kievul”, a spus unul dintre diplomați citați de Rapporteur. În schimb, diplomații europeni susțin că există alte modalități mai bune de ajuta Ucraina, „cum ar fi NATO și sprijinul militar” acordat Kievului în războiul cu Rusia.

Alt diplomat UE a susținut că, pur și simplu, „nu ar fi corect” ca Republica Moldova „să fie trasă înapoi”, dacă Ucraina - din orice fel de motiv - nu avansează în negocierile de aderare.