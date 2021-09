Precizare de ultimă oră a oficialului britanic care a dezvăluit că "s-au sinucis veterani" în urma retragerii din Afganistan 

Intervievat de Sky News, Heappey a spus inițial că știe cazul unui militar care a fost trimis în Afganinstan împreună cu el, care s-a sinucis în contextul precizat de subsecretarul de stat și care a lăsat un bilet de adio.

"Din păcate, știu că au fost soldați care au servit în Afganistan, inclusiv un militar care a servit alături de mine, ultima dată când am fost trimis acolo, și care s-au sinucis în ultima săptămână din cauza simțămintelor vizavi de ce s-a întâmplat acolo", a declarat Heappy pentru Sky News.

"Este foarte îngrijorător și supărător pentru oameni ca mine, care sunt acum în guvern, care au servit acolo și care cunosc cât de dureros este pentru comunitatea de veterani", a adăugat el.

Heappey a invocat biletul de adio lăsat de un veteran împreună cu care a fost în misiune în 2009.

Ulterior, subsecretarul de stat a revenit asupra declarației inițiale, precizând că nu a dorit să difuzeze o informație falsă și că "Ministerul britanic al Apărării nu este sigur că biletul respectiv este real".

Drept consecință, Deborah Haynes, editorul Sky News pentru domeniile securității și apărării, a decis să șteargă firul de discuții de pe Twitter deschis în urma afirmațiilor făcute de oficialul din Ministerul Apărării, după ce acesta a menționat că e posibil să se fi bazat în comentariile sale pe o informație falsă.

I have just deleted a thread on Armed Forces Minister @JSHeappey after he misspoke. He had said a number of veterans had taken their own lives because of what happened in Afghanistan. But his comments were based on a suicide note that’s being investigated but is not yet confirmed