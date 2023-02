Mesajul scris lăsat de Joe Biden înainte de a părăsi Ucraina | Liderul american a ajuns în Polonia

Potrivit Antena 3 CNN, vizita liderului de la Washington a fost una deosebit de densă: pe parcursul a doar câteva ore, Biden a purtat discuții oficiale cu omologul său ucrainean, a participat la o ceremonie în memoria apărătorilor Ucrainei căzuți în lupta cu trupele ruse și a vizitat împreună cu Zelenski mănăstirea Sf. Mihail din Kiev, în timp ce în oraș sunau alarmele de atac aerian.

"Sunt onorat să fiu din nou la Kiev pentru a-mi exprima solidaritatea și prietenia cu poporul iubitor de libertate din Ucraina. Domnule președinte, vă rog să acceptați cel mai profund respect din partea meu pentru curajul și conducerea dumneavoastră. Slava Ukraini! (Glorie Ucrainei)", scris Biden în cartea de oaspeți de la Palatul Mariinski, reședința oficială a președintelui ucrainean.

‘Slava Ukraini!’ (Glory to Ukraine), how US Prez. Biden signed his handwritten note at Mariinsky Palace, on his visit to Kyiv today: pic.twitter.com/L5eWQqv3bC