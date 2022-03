Jurnalista care a protestat în direct împotriva războiului la televiziunea rusă și-a dat demisia de la Pervîi Kanal

"Astăzi m-am dus la Ostankino (sediul canalului), am predat toate documentele pentru demisia mea din proprie dorinţă", a declarat Marina Ovsiannikova, într-un interviu acordat France 24.

Jurnalista care l-a sfidat pe Vladimir Putin în direct la TV, detalii inedite. Ce a făcut cu puțin timp înainte să apară cu pancarta în fața camerelor

Marina Ovsiannikova, jurnalista care a afişat un mesaj anti-război în timpul unei transmisiuni pe o televiziune rusească, a vorbit într-un interviu pentru CNN despre momentul în care a decis să facă acest gest extrem de riscant. Șansele sale de reușită păreau foarte mici, însă determinarea sa a fost extrem de puternică.

"Nu sunt speriată, dar în acest moment, bineînțeles, simt o mare povară a responsabilității și îm dau seama că viața mea s-a întâmplat în mod irevocabil. Nu cred că mă așteaptă vreo soartă tristă din cauză a ceea ce am făcut, dar sper că nu voi fi acuzată.

S-a considerat că a fost o chestiune administrativă și mi s-a dat un verdict administrativ și este o anchetă în desfășurare. Nu știu ce se va întâmpla", a spus Marina.

Întrebată ce a determinat-o să recurgă la acel gest, Marina a răspuns:

"Am decis să fac acest lucru spontan. Dar, decizia era în sufletul meu de mai mult timp. În ultima vreme am simțit o disonanță cognitivă din ce în ce mai puternică între credințele mele și ceea ce spuneam pe post. Era un sentiment crescând de nemulțumire, iar războiul a fost punctul fără întoarcere.

În momentul în care mi-a fost imposibil să mai păstrez tăcerea am realizat că va trebui fie să fac ceva sau voi ajunge într-un punct din care nu mă voi mai putea întoarce. Și mi-am dat seama că mi-ar fi fost din ce în ce mai dificil să face ceva".

Jurnalista a povestit că nu a crezut că va reuși să facă ce își propusese și chiar se vedea arestată înainte să poată apărea cu pancarta la TV.

"M-am temut până în ultimul moment că nu voi reuși să fac asta, că nu va avea efectul pe care îl așteptam, pentru că redacția este un spațiu deschis, e un spațiu uriaș și îmi planificasem să fac un pas înapoi, să vin în spatele ei, dar mi-am dat seama că nu m-aș fi putut vedea foarte bine, că regizorii de platou vor schimba repede imaginea, o să fiu arestată, dar în cele din urmă am urmărit din punct de vedere tehnic cum erau desfășurate toate lucurile și m-am gândit cum să organizez totul.

Și până în ultimul moment m-am gândit și am decis - mi-am dat seam că voi putea să trec de cei care stau în fața studioului și că pot să mă postez în sptele prezentatoarei. Așa că m-am mișcat foarte rapid, am trecut de paznici și am putut să apar cu pancarta", a povestit ea.