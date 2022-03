O publicaţie din Ucraina anunță că o jurnalistă a stației a fost răpită de ruși: "Facem apel la comunitatea internațională să ne ajute să o găsim"

Publicația Hromadske afirmă într-o declaraţie că, în opinia redacției, jurnalista Victoria Roshchyna, a fost reținută de FSB-ul rus.

"Jurnalista noastră Victoria Roshchyna este ținută captivă de ocupanții ruși. Ea relata din punctele fierbinți din estul și sudul Ucrainei încă de la începutul războiului ruso-ucrainean. Din 12 martie, nu am putut să o mai contactăm pe Victoria. După cum am aflat de la martori, în acel moment, jurnalista se afla în Berdianskul ocupat temporar. Pe 16 martie, am aflat că, cu o zi înainte (probabil pe 15 martie), Victoria a fost reținută de FSB-ul rusesc.

În prezent, nu știm unde se află aceasta. Facem apel la comunitatea ucraineană și internațională să ne ajute să o găsim și să o eliberăm pe Victoria Roshchyna, jurnalista Hromadske", au transmis colegii jurnalistei.

Our journalist Victoria Roshchyna is held captive by the Russian occupiers. She was reporting from hotspots in Eastern and Southern Ukraine since the beginning of the Russian-Ukrainian war. On March 12, we couldn't contact Victoria 1/3 pic.twitter.com/4728hwDs72

"Fosta mea colegă, strălucitul reporter Vika Roshchyna de la @hromadske a fost probabil capturată de ruși. Conform Hromadske TV, ea a fost reținută de FSB în drum spre Mariupol. Nu s-a mai luat legătura cu ea deja de 6 zile", spune și jurnalistul Ostap Yarysh, pe Twitter.

? My former colleague, brilliant reporter Vika Roshchyna from @hromadske was likely captured by the Russians. Per Hromadske TV, she was detained by FSB on her way to Mariupol. There's been no contact with her for already 6 days now. pic.twitter.com/c6gQgZgfEx