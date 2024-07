Kamala Harris a intrat în topul favoriților pentru înlocuirea lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă

Kamala Harris a mai fost luată în calcul de democrați pentru candidatura la funcția de președinte al SUA și înainte de a fi preferat Joe Biden. Foto: Getty

Vicepreşedinta Statelor Unite, Kamala Harris, este principala variantă de înlocuire a actualului preşedinte Joe Biden dacă acesta va decide să nu continue campania de realegere, au indicat şapte surse din interiorul echipei de campanie a lui Biden, de la Casa Albă şi din Comitetul Naţional Democrat (DNC), aflate la curent cu discuţiile în derulare pe acest subiect, transmite miercuri Reuters, citată de Agerpres.



Prestaţia lui Biden, şovăielnică, uneori incoerentă şi intens comentată, din dezbaterea cu rivalul republican Donald Trump a declanşat un val de panică în interiorul Partidului Democrat în legătură cu temerile că actualul preşedinte ar putea să nu fie suficient de apt pentru un al doilea mandat.



Unii democraţi influenţi au vehiculat şi alte variante de înlocuire a lui Biden, pe lângă Harris, printre care membri populari ai cabinetului şi guvernatori democraţi precum Gavin Newsom din California, Gretchen Whitmer din Michigan şi Josh Shapiro din Pennsylvania.



Însă încercarea de o ocoli pe Harris este lipsită de realism şi ar avea şanse aproape zero de succes, au indicat sursele, care au dorit să le fie păstrat anonimatul.



Dacă ar fi nominalizată de partid, Harris ar prelua fondurile strânse de campania Biden şi ar moşteni infrastructura acesteia, au spus sursele.



Kamala Harris are şi cea mai mare notorietate dintre toate variantele, precum şi cel mai mare scor în sondaje printre democraţii care ar putea fi luaţi în considerare în mod serios, au adăugat sursele.



Într-un sondaj Reuters/Ipsos publicat marţi, Harris se află cu un punct procentual în urma lui Trump, 42% faţă de 43%, sub marja de eroare de 3,5% puncte procentuale.



În plus, Harris a fost deja verificată pentru funcţia din administraţie şi a supravieţuit unei examinări intense din partea republicanilor, mai spus sursele.



'Este aproape imposibil ca un aspirant să câştige nominalizarea în defavoarea vicepreşedintelui', a atenţionat Michael Trujillo, un strateg democrat din California care a lucrat pentru campania lui Hillary Clinton în 2008 şi 2016.



Asistenţi ai lui Harris au negat orice discuţii cu privire la un tandem democrat care nu i-ar include pe Biden şi Harris. 'Vicepreşedinta Harris aşteaptă cu nerăbdare să servească pentru un nou mandat împreună cu preşedintele Joe Biden', a comunicat biroul său.



Biden a strâns 3.894 de delegaţi în urma alegerilor primare ale Partidului Democrat, iar, potrivit lui Trujillo, aceştia 'nu sunt doar delegaţii lui Joe Biden, ei sunt (şi) delegaţii Kamalei Harris', care 'va avea o delegaţie considerabilă şi sprijin în toate cele 50 de state din prima zi'.



Donna Brazile, fosta preşedintă interimară a DNC, cu un rol cheie la convenţia din august a partidului, a spus că persoana care îl poate imediat pe Biden, dacă acesta va decide să nu mai candideze, este Harris.



'Oamenii pot visa la un alt super-erou, dar există un proces şi, ultima dată când m-am uitat, era vorba de un tandem Biden-Harris, ea este numărul doi în acest tandem', a spus Brazile, adăugând că Biden rămâne nominalizatul partidului şi 'nu pleacă nicăieri'.



Ignorarea primei femei de culoare vicepreşedinte în favoarea unui alt candidat ar duce la o pierdere a sprijinului în rândul electoratului de culoare şi feminin, două categorii cruciale pentru orice victorie, sunt de părere unii strategi ai Partidului Democrat