Klaus Iohannis, în drum spre Chişinău: "UE este alături de cetățenii din Republica Moldova"

"De la București în Republica Moldova cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru o întâlnire importantă a familiei europene, unită în jurul valorilor sale. Este un moment oportun pentru a arăta că Republica Moldova nu este singură și UE este alături de cetățenii din Republica Moldova în realizarea aspirațiilor lor europene îndreptățite”, a transmis Iohannis pe Twitter.

Zeci de lideri europeni se reunesc joi, în Republica Moldova, la al doilea summit al Comunităţii Politice Europene - CPE 2023.

AFP nota că organizarea acestui summit al Comunităţii Politice Europene (CPE) reprezintă o provocare logistică considerabilă pentru Republica Moldova, o fostă republică sovietică cu mai puţin de trei milioane de locuitori, extrem de fragilă din punct de vedere economic.

