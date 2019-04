Le Monde : Rusia finanțează și dirijează partidele populiste anti-UE

Foto: twitter.com

Un serial cu greutate in Le Monde. Despre cum a finantat, infiltrat si dirijat Rusia partidele populiste & anti-europene din UE. Si cum a folosit aceasta retorica bolnava pentru a crea curente politice periculoase, care sucesc mintile oamenilor creduli si cu lecturi limitate, scrie Radu Tudor pe blog.



Exista si in Romania astfel de retele. Ele s-au dezvoltat pe filiera Orban-Salvini si vizeaza crearea unei grupari politice in Parlamentul European si eventual in Comisia Europeana.

Detalii, pe radu-tudor.ro