Lista ţărilor europene care scapă de vize pentru intrarea în China | Decizia a fost luată în încercarea de a dezvolta turismul post-pandemic al statului

China încearcă să stimuleze turismul post-pandemic și va scuti cetățenii din Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania și Malaezia de obligativitatea vizei pentru a intra în țară, relatează Reuters, scrie dcnews.ro.

Astfel, de la 1 decembrie până la 30 noiembrie anul viitor, cetățenii țărilor menționate care intră în China pentru afaceri, turism, vizitarea rudelor și prietenilor sau în tranzit pentru cel mult 15 zile nu vor avea nevoie de viză, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

China a luat măsuri în ultimele luni, inclusiv restabilirea rutelor de zbor internaționale, pentru a-și revigora sectorul turistic, după trei ani de măsuri stricte COVID-19 care i-au închis în mare parte granițele față de lumea exterioară.

De asemenea, guvernul încearcă să își restabilească imaginea în lume, după ce a intrat în conflict cu multe țări occidentale pe diverse teme, inclusiv COVID, drepturile omului, Taiwanul și comerțul.

Un sondaj recent realizat de Pew Research Center în 24 de țări a arătat că opiniile despre China sunt în general negative, 67% dintre adulți exprimând opinii nefavorabile.

Mai mult de jumătate dintre respondenți au declarat că China se amestecă în afacerile altor țări și nu ține cont de interesele altora.

”Această decizie va facilita călătoriile în China pentru mulți cetățeni germani într-o măsură fără precedent", a declarat ambasadorul Germaniei în China, Patricia Flor, pe platforma de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

