OMS: Locuitorii Fâşiei Gaza „mănâncă iarbă şi beau apă din canalizare”

Condiţiile de viaţă sunt îngrozitoare în Fâşia Gaza, arată o reprezentantă regională a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Sursa foto: profimediaimages.ro

Războiul din Fâşia Gaza între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas are repercusiuni asupra sănătăţii în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, a avertizat directoarea regională a OMS pentru Mediterana de Est Hanan Balkhy, într-un interviu acordat AFP.

Locuitorii Fâşiei Gaza sunt nevoiţi să bea ape uzate şi să mănânce hrană pentru animale, denunţă Hanan Balkhy.

În Fâşia Gaza, „există oameni care mănâncă de-acum hrană de animale, iarbă, şi beau ape uzate”, a denunţat ea. „Copiii abia pot mânca, în timp ce TIR-urile staţionează în afara Rafahului”, a mai declarat Hanan Balkhy.

Punctul de trecere a frontierei de la Rafah între Egipt şi Fâşia Gaza a fost închis luna trecută de către armata israeliană. Era unul dintre principalele puncte de intrare a ajutorului umanitar.

Puţinele produse care trec prin punctul de trecere a frontierei Kerem Shalom sunt insuficiente.

Condiţiile sanitare sunt „îngrozitoare” la Al-Mawasi, o zonă din sudul Fâşiei Gaza, unde mulţi palestinieni care s-au refugiat de la începutul ofensivei israeliene asupra oraşului Rafah nu dispun decât de o toaletă la fiecare 4.000 de persoane, a transmis şi Oxfam.

Kids are collecting grass as food in Gaza pic.twitter.com/M9otXAkbva — Jake Shields (@jakeshieldsajj) March 17, 2024

„Când va fi declarată foametea, va fi prea târziu. Când foametea va duce la mult mai multe decese, nimeni nu va putea nega consecinţele teribile ale blocării deliberate, ilegale şi crude a ajutorului de către Israel”, a declarat Sally Abi Khalil, directoarea Oxfam pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

Intervievat joi de postul francez de televiziune LCI, premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat drept „absolut false” acuzaţiile conform cărora Israelul îi înfometează pe locuitorii din Gaza.

„O jumătate de milion de tone de alimente şi medicamente au fost puse la dispoziţie. Am asfaltat drumuri, am deschis noi rute terestre, am permis zboruri, am făcut totul pentru a evita foametea”, a răspuns el, adăugând că în Gaza locuitorii ingerează „3.200 de calorii” pe zi, „cu 1.000 de calorii mai mult decât ceea ce este necesar zilnic”.

Atacul Hamas de la 7 octombrie s-a soldat cu moartea a 1.194 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe datele oficiale israeliene.

Dintre cele 252 de persoane răpite în timpul atacului, 120 sunt încă reţinute în Gaza, inclusiv 41 considerate decedate, conform armatei.

Ofensiva masivă de ripostă a Israelului a devastat Fâşia Gaza, unde peste 36.000 de persoane au fost ucise, majoritatea civili, conform unui bilanţ al Ministerului Sănătăţii al Hamas.