Cum arată logo-ul oficial pentru încoronarea regelui Charles: "Inspiră dragostea regelui pentru natură"

Emblema va apărea pe parcursul evenimentelor istorice din luna mai, inclusiv petreceri stradale, adunări comunitare și mărfuri oficiale.

Sigla reprezintă o imagine mai tradițională, cu flori care formează coroana Sfântului Edward folosită la încoronare.

Designul prezintă trandafirul Angliei, ciulinul Scoţiei, narcisa din Ţara Galilor şi trifoiul Irlandei de Nord, aducând un omagiu dragostei regelui pentru natură.

"Designul a fost inspirat de dragostea regelui Charles pentru planetă, natură şi preocuparea lui profundă pentru lumea naturală”, a spus fostul designer preferat al lui Steve Jobs.

Citeşte şi: Noi detalii despre încoronarea Regelui Charles | Trei zile de ceremonii

? The new Coronation emblem has been unveiled!



The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4