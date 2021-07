Președintele Franței şi-a schimbat telefonul după ce a fost vizat de programul de spionaj Pegasus

Pentru moment, nu există vreo confirmare că telefonul lui Emmanuel Macron ar fi fost într-adevăr piratat, fiind “doar o măsură de securitate suplimentară”.

La două zile după dezvăluirile consorţiului media Forbidden Stories, potrivit căruia o agenţie de informaţii marocană a pus sub urmărire în 2019 telefonul președintelui, împreună cu cele ale altor câţiva membri ai guvernului francez, cu ajutorul programului spyware, postul de televiziune France Info a comunicat că unul din numerele de telefon mobil al şefului statului a fost schimbat.

De altfel, purtătorul de cuvânt al executivului francez, Gabriel Attal, a indicat că “se fac verificări”, iar “un anumit număr de protocoale de securitate au fost reajustate”.

Palatul Elysee a precizat anterior că Emmanuel Macron se foloseşte de mai multe telefoane mobile şi schimbă periodic terminalele.

Organizaţiile pentru integritate Forbidden Stories şi Amnesty International au consultat o listă cu 50.000 de numere de telefon care ar fi fost selectate pentru a fi monitorizate de servicii secrete cu ajutorul sistemului software Pegasus, produs de o firmă israeliană.

Nu este clar dacă preşedintele Franţei şi ceilalţi oficiali au fost într-adevăr monitorizaţi.

"Dacă aceste lucruri într-adevăr s-au întâmplat, în mod evident, este foarte grav. Trebuie făcută în totalitate lumină în privinţa acestor dezvăluiri", a reacţionat marţi seară Preşedinţia Franţei.

Administraţia de la Paris a anunţat iniţierea unei anchete în acest caz.

O anchetă publicată de 17 media internaționale, printre care Le Monde, The Guardian sau The Washington Post, pornește de la o listă obținută de organizațiile Forbidden Stories și Amnesty International și care include 50.000 de numele de telefon pe care clienții NSO le-au selecționat din 2016 în vederea unei potențiale supravegheri.

Lista include cel puțin 180 de ziariști ( inclusiv reporteri, redactori și editori de la Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press și Reuters) , 600 de politicieni, 85 de militanți pentru drepturile omului sau 65 de directori de companii, potrivit analizei citate. Numeroase contacte sunt din Maroc, Arabia Saudită sau Mexic.

