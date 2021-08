Mamă condamnată după ce și-a ucis copila pentru că a deranjat-o în timpul unei partide de amor. Criminala dansa pe TikTok în timpul procesului

Dependentă de rețele sociale, Nicola Priest, a postat un videoclip online în care îi aducea un omagiu fiicei sale la doar câteva săptămâni după ce a ucis-o pe copila de trei ani.

Într-un videoclip șocant, postat la doar 39 de zile după ce micuța Kaylee a fost găsită moartă, femeia pare să vorbească, în timp ce pe fundal are versuri. Ea își cere scuze pentru că "a dat-o rău în bară".

În alte videoclipuri, femeia dansează sau vorbește despre produse cosmetice.

Copila a fost găsită moartă de anchetatori, după ce mama acesteia a ucis-o într-un atac violent, deoarece a fost deranjată de cea mică în timp ce întreținea relații intime.

Fetița, în vârstă de 3 ani, avea răni pe corp care dovedeau faptul că a mai fost lovită și în zilele anterioare morții tragice.

Poliția a postat pe Twitter un colaj cu mai multe filmări ale camerelor de supraveghere, care arată ultimele momente ale fetiței, înainte să ajungă acasă, în ziua în care a fost ucisă.

