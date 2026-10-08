„China deja are spioni” în laboratoarele de AI ale SUA, avertizează un fost angajat de la Anthropic

Cercetătorii din China reprezentau 38% dintre specialiștii de top în AI care lucrează în SUA. Foto: Getty Images

China are deja spioni la cele mai mari companii de inteligență artificială din SUA, a acuzat un fost cercetător la Anthropic și Open AI, potrivit South Morning China Post. Declarația stârnește îngrijorări în laboratoarele de AI din Statele Unite, în condițiile în care aproape 40% dintre angajați sunt chinezi.

Jacob Coxon a lansat acuzația într-un interviu cu antreprenorul Patrick Bet-David la podcastul PDB. El a spus că Beijingul ar putea fura informații din laboratoarele americane de AI și recupera rapid decalajul tehnologic dintre cele două țări. În acest moment, SUA conduce cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor cu inteligență artificială.

„Chiar acum, dacă ne oprim, ei vor încerca să recupereze decalajul. Dar cred că un lucru foarte important pe care oamenii nu îl realizează este că China deja are spioni la OpenAI și Anthropic. China are capacitatea de a ataca informatic în orice moment. Dacă ne distanțăm, asta nu ne oferă un avantaj foarte mare. Ei pot pur și simplu să intervină, să ne fure progresele în orice moment și să ne ajungă din urmă”, a acuzat fostul cercetător.

Întrebat de Bet-David cât de sigur este că spioni chinezi se află deja în interiorul companiilor, Coxon a răspuns: „90%. Da, este aproape sigur că au.”

Paul Triolo, expert în politica tehnologică și securitatea cibernetică a Chinei, l-a criticat dur pe Coxon pentru aceste afirmații: „Îmi pare rău, dar acest lucru pare cu adevărat iresponsabil.”

38% dintre specialiștii AI din SUA sunt chinezi

Declarațiile lui Coxon ar putea, de asemenea, să genereze îngrijorare în interiorul laboratoarelor americane de AI, care se bazează în mare măsură pe specialiști din China.

Cercetătorii din China reprezentau 38% dintre specialiștii de top în AI care lucrează în SUA, puțin peste ponderea americanilor, de 37%, potrivit think tank-ului MacroPolo. Cu trei ani în urmă, cercetătorii chinezi reprezentau 27% dintre specialiștii de top în AI din SUA, față de 31% în cazul americanilor.

Aceste acuzații vin după ce Washingtonul și Beijingul au convenit să lanseze un dialog privind AI, axat pe „riscurile și beneficiile” acestei tehnologii, în timpul vizitei de stat în SUA a președintelui chinez Xi Jinping, următoarea rundă de discuții fiind programată pentru noiembrie. Cele două părți au convenit, de asemenea, să instituie un „canal bilateral de comunicare” pentru a discuta incidentele legate de AI.

Coxon, care a lucrat trei ani la cercetări privind preantrenarea modelelor de AI la OpenAI și Anthropic, și-a dat demisia de la Anthropic în septembrie. El a avertizat că cele două companii se îndreaptă într-un ritm accelerat către dezvoltarea unei inteligențe artificiale capabile să se autoperfecționeze, fără să abordeze în mod adecvat riscurile.

„Oamenii care construiesc AI cred cu toată seriozitatea că ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul acestui deceniu”, a scris el pe rețelele sociale în septembrie.

Demisia lui și aceste comentarii au atras o atenție considerabilă și au declanșat dezbateri cu privire la măsura în care principalele laboratoare de AI abordează în mod adecvat problemele de siguranță, precum și apeluri pentru încetinirea dezvoltării acestei tehnologii.

SUA acuză China că imită tehnologiile sale

Administrația Trump a respins însă apelurile pentru încetinirea ritmului, invocând competiția globală cu China pentru supremația în domeniul AI.

În schimb, președintele american Donald Trump a susținut autoreglementarea industriei. El s-a întâlnit luna trecută la Casa Albă cu directori ai principalelor companii din domeniu și a susținut un acord voluntar prin care companiile să își monitorizeze și să își auditeze propriile sisteme de AI. El a descris acordul drept „obligatoriu din punct de vedere moral”.

Pe măsură ce companiile chineze au redus decalajul față de firmele americane în ceea ce privește modelele de AI de vârf, companiile americane de tehnologie și oficialii administrației Trump au acuzat tot mai frecvent Beijingul că imită sau extrage capabilități din modelele americane pentru a-și accelera propria dezvoltare.

„Cuvântul tehnic pentru furtul și copierea modelelor americane de AI este distilare. Așadar, chinezii ne distilează modelele și nu ne pot depăși niciodată. E ca atunci când te uiți peste umărul cuiva și îi copiezi tema, nu poți obține o notă mai mare decât acea persoană de la care ai copiat”, a declarat luna trecută secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Distilarea modelelor este o tehnică de antrenare a sistemelor de AI utilizată pe scară largă, prin care un model mai mic învață din rezultatele unor modele mai mari. China a respins acuzațiile SUA, calificând distilarea drept „o practică obișnuită în sectorul AI”.