Insula Santorini a primit primul vas de croazieră după miile de cutremure din februarie

Insula Santorini este una dintre cele mai populate destinații turistice europene FOTO: Getty Images

Perla turismului grecesc, insula Santorini, a primit duminică prima vizită a unui vas de croazieră din acest an, după situaţia de urgenţă produsă în luna februarie din cauza miilor de mici seisme ce s-au produs în regiune, provocând plecarea de pe insulă a numeroşi angajaţi din industria ospitalităţii şi teama localnicilor că sezonul turistic din acest an va fi compromis, conform Agerpres.



Milioane de turişti vizitează insula Santorini în fiecare an, în căutarea vacanţei mediteraneene perfecte, dar activitatea seismică crescută din luna februarie, fără precedent chiar şi pentru o ţară cu seismicitate frecventă, aşa cum este Grecia, le-a determinat pe autorităţi să închidă şcolile, să oprească proiectele de construcţie în derulare şi să trimită echipe de intervenţie pentru situaţii de urgenţă pe insulă.



Duminică dimineaţă însă, vasul de croazieră Celestyal Discovery a ajuns în portul Santorini cu aproximativ 1.700 de turişti la bord, majoritatea americani. Compania Celestyal Cruises anunţase în prealabil că a exclus Santorini de pe lista destinaţiilor pentru croazierele sale.



"Este emoţionant să ştim că insula este deschisă din nou şi noi suntem primii care o vizitează", a declarat turista Deborah Terry, 67 de ani. O altă pasageră, Julie Eberly, s-a declarat încrezătoare că insula este în afara oricărui pericol.



O insulă cu o populaţie de aproximativ 20.000 de rezidenţi, Santorini are forma din prezent în urma unei puternice erupţii vulcanice produse în jurul anului 1600 î.Hr. În fiecare an aproximativ 2.5 milioane de turişti vizitează această insulă a cărei economie se bazează aproape exclusiv pe turism.