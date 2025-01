Japonia a învins Franța și a câștigat Cupa Mondială de Patiserie, competiția celor mai delicioase și arătoase deserturi

Atât ingredientele cât și designul trebuie să scoată în evidență ce au mai gustos de oferit țările participante. Foto: Profimedia

Cupa Mondială de Patiserie a devenit o competiție al cărui titlu aduce mândrie națională, o cursă contracronometru de finețe pentru care echipa, alese atent, se antrenează ani la rând. Iar anul acesta, titlul mult râvnit, a revenit Japoniei, campioana en-titre, care a învins Franța pentru a deveni țara cu cele mai bune deserturi, relatează CNN.

La evenimentul, care are loc la doi ani, participă bucătari din toate colțurile lumii. Participanții la competiția dulce trebuie să creeze cele mai bune deserturi, reprezentative pentru țările din care provin.

Fiecare echipă e formată din trei membri: specialistul în ciocolată, specialistul în gheață și specialistul în zahăr. Fiecare trio a trebuit să gătească, la competiția care a avut loc între 20-21 ianuarie, câte trei deserturi care să le reprezinte țara: un desert înghețat, un desert pentru restaurant, și un spectacol de ...ciocolată. Totul, în cinci ore.

› Vezi galeria foto ‹

Atât ingredientele cât și designul trebuie să scoată în evidență ce au mai gustos de oferit țările participante. Echipa din China, de pildă, a creat un dragon din zahăr, în timp ce competitorii din Mexic au incorporat ciocolata, porumbul și alte delicii native în deserturile lor.

Pe lângă faptul că și-au reprezentat țările cu farfuriile lor, competitorii au purtat și haine și accesorii tematice. Echipa franceză și-a pus berete pe cap și a purtat cămăși în dungi, în timp ce bucătarii mexicani și-au pus măști imprimate cu schelete, iar echipa de Marea Britanie și-a pus papioane la gât.

Deserturile câștigătoare

Deși evenimentul din 2025 a avut loc la Lyon, echipa franceză nu a câștigat medalia de aur, ci pe cea de argint.

Locul întâi a revenit Japoniei, a cărei echipă a gătit un desert cremos de ciocolată, cu lămâie, pară și gălbenele sub forma unui trifoi cu patru foi pentru proba de restaurant. Pentru desertul înghețat, echipa a creat un desert de caise sub forma unui titirez.

„Am inclus istoria și cultura Japoniei în design. Am reușit să îmbinăm gustul cu modele tradiționale delicate pentru a ne arăta tehnica. Nu îmi amintesc momentul în care am câștigat. Am fost atât de surprins că nu mi-a venit să cred. Japonia a fost recunoscută două campionate la rând. Sunt mândru și fericit”, a spus bucătarul Masanori Hata, expertul în ciocolată pentru CNN.

Spectacol a făcut și echipa franceză, care a pregătit o serie de ouă de ciocolată, umplute cu un mouse de ciocolată și alune, presărat cu fulgi de ciocolată, și vărsat apoi în unt clarificat infuzat cu citrice și vanilie, servit alături de o înghețată de vanilie prăjită și confit de clementine.

Bronzul a fost adjudecat de Malaezia, cel mai bun rezultat obținut de această țară la Cupa Mondială de Patiseria. Echipa a obținut note bune pentru desertul înghețat, care a fost descris drept „un amestec armonios de citrice, caise dulce și condimente subtile”, un omagiu adus moștenirii multiculturale a țării.

Topul câștigătorilor: