Norul toxic din Pakistan și India poate fi văzut din satelit: Nivelul poluării, de 110 mai mare decât normalul

Activitățile în aer liber sunt restricționate din cauza poluării. Foto: Profimedia Images

Nivelurile record de ceață toxică densă care au acoperit estul Pakistanului și nordul Indiei începând de luna trecută pot fi văzute în imaginile surprinzătoare din satelit, notează CNN.

Un nor uriaș de smog (un cuvânt format in limba engleză din smoke-fum și fog-ceață) gri acoperă provincia Punjab din Pakistan și se întinde spre est în India, deasupra capitalei New Delhi și nu numai, arată imaginile prin satelit de la NASA Worldview.

Poluarea a obligat autoritățile din Pakistan să închidă școlile și spațiile publice, deoarece smogul înțepător amenință sănătatea a zeci de milioane de oameni.

Imaginile din orașele pakistaneze Lahore și Multan din acest weekend arată ceața întunecată care înghite străzile și blochează vederea clădirilor.

Poluarea din regiune crește în fiecare iarnă, când o ceață galbenă amenințătoare acoperă cerul din cauza unei combinații de agricultori care ard deșeuri agricole, centrale electrice pe bază de cărbune, trafic și zile fără vânt. Calitatea aerului se înrăutățește iarna, deoarece aerul mai rece și mai uscat reține poluarea, în loc să o îndepărteze, așa cum face aerul cald când se ridică.

Deși marile orașe din Asia de Sud suferă în fiecare an din cauza smogului otrăvitor, oficialii din Lahore, al doilea oraș ca mărime din Pakistan, au caracterizat acest sezon drept unul fără precedent.

Indicele calității aerului a depășit de peste 3 ori nivelul normal

Indicele calității aerului în unele părți din Punjab, cea mai populată provincie pakistaneză cu 127 de milioane de locuitori, a depășit valoarea de 1 000 de mai multe ori în ultima săptămână, potrivit IQAir, care urmărește calitatea aerului la nivel mondial. O valoare de peste 300 este considerată periculoasă pentru sănătate.

Luni, în orașul Multan din Punjab, valoarea pentru cel mai mic și mai periculos poluant, PM2,5, a fost de peste 110 ori mai mare decât nivelurile de siguranță stabilite de Organizația Mondială a Sănătății.

Atunci când este inhalat, PM2,5 pătrunde adânc în țesutul pulmonar, unde poate ajunge în sânge. Acesta provine din surse precum arderea combustibililor fosili, furtunile de praf și incendiile de vegetație și a fost asociat cu astmul, bolile cardiace și pulmonare, cancerul și alte boli respiratorii, precum și cu tulburări cognitive la copii.

Spitalele și clinicile din Pakistan au fost inundate de pacienți care sufereau din cauza efectelor poluării, oficialii din domeniul sănătății din Punjab declarând că peste 30 000 de persoane au fost tratate pentru afecțiuni respiratorii în districtele afectate de smog, potrivit Associated Press.

Agenția pakistaneză pentru protecția mediului a declarat duminică că a existat „o creștere fără precedent a numărului de pacienți cu boli pulmonare și respiratorii, alergii, iritații ale ochilor și gâtului” în districtele Faisalabad, Multan și Gujranwala, unde nivelurile medii ale calității aerului au fost „alarmant de periculoase”.

Școlile și birourile guvernamentale primiseră deja ordin să fie închise până la 17 noiembrie, inclusiv în capitala provinciei, Lahore. Vineri, autoritățile din Punjab au închis toate parcurile, locurile de joacă, muzeele, grădinile zoologice și siturile istorice din 18 districte timp de 10 zile.

Activitățile în aer liber sunt restricționate

Luni, noi restricții au extins interdicția la toate activitățile în aer liber, inclusiv evenimente sportive în aer liber, expoziții, festivaluri și mese în aer liber la restaurante, în patru districte, inclusiv Lahore. Piețele, magazinele și centrele comerciale trebuie să se închidă până la ora locală 20:00, cu excepții pentru farmacii, benzinării și magazine alimentare și medicale esențiale, conform EPA.

Noile restricții sunt menite să țină oamenii acasă și să evite călătoriile inutile care le-ar putea pune sănătatea în pericol, a declarat pentru AP Sajid Bashir, purtător de cuvânt al EPA.

O preocupare deosebită o reprezintă copiii, care sunt printre cei mai vulnerabili deoarece corpul, organele și sistemul lor imunitar nu sunt încă pe deplin dezvoltate.

Khuram Gondal, directorul de țară al Save the Children Pakistan, a declarat că, pe lângă faptul că le întrerupe educația, „poluarea aerului și temperaturile mai ridicate duc la pericole care pun în pericol viața copiilor, inclusiv dificultăți de respirație și un risc mai mare de boli infecțioase”.

El a îndemnat guvernul să „abordeze urgent problema poluării aerului” și să găsească soluții pe termen lung la problema anuală.

Săptămâna trecută, oficialii din Punjab au redactat o scrisoare către guvernul indian pentru a deschide un dialog pe această temă.

Secretarul Punjabi pentru mediu și schimbări climatice, Raja Jahangir Anwar, a declarat pentru CNN că este nevoie de „diplomație climatică, ca o problemă regională și globală”.

Milioane de oameni mor în fiecare an din cauza problemelor de sănătate legate de poluarea aerului. Conform unui studiu publicat în BMJ în noiembrie 2023, poluarea aerului cauzată de combustibilii fosili ucide anual 5,1 milioane de persoane la nivel mondial. În același timp, OMS afirmă că 6,7 milioane de oameni mor anual din cauza efectelor combinate ale poluării aerului înconjurător și casnic.

Criza climatică nu va face decât să agraveze poluarea, pe măsură ce căldura extremă devine mai severă și mai frecventă, spun oamenii de știință. Schimbările climatice modifică tiparele meteorologice, ducând la schimbări în ceea ce privește vântul și precipitațiile, care afectează, de asemenea, dispersia poluanților.

Un raport publicat la începutul acestui an a arătat că, anul trecut, lumea a consumat cantități record de petrol, cărbune și gaz, ceea ce a dus poluarea cu carbon care încălzește planeta la un nou nivel record.