O manageră de la Primark din Spania a fost concediată pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere ea. Ce a decis instanța

O manageră de la Primark din Spania a fost concediată pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere ea. FOTO: Getty Images

O manageră Primark din Melilla, Spania, a fost concediată pentru că ascundea în magazin produse reduse, pe care le cumpăra apoi ea sau colegii ei. Femeia a contestat decizia în instanță, dar a pierdut. Tribunalul Superior de Justiție al Andaluziei a stabilit că firma a procedat corect, pentru că angajata i-a înșelat încrederea.

Angajata lucra la Primark din mai 2016 și a fost concediată pe 28 februarie 2024. Compania a acuzat-o de abuz de încredere și încălcarea obligațiilor din contractul de muncă, scrie Noticias Trabajo.

Potrivit sentinței, managera a profitat de faptul că directoarea magazinului era în concediu. A ascuns produse reduse în locuri mai puțin vizibile din magazin, ca să nu le găsească clienții, și le-a păstrat pentru ea, pentru alți angajați și pentru personalul de curățenie. Regulile Primark interzic clar rezervarea produselor, atât pentru clienți, cât și pentru angajați.

Pe 7 februarie 2024, la cinci minute după ce a intrat în pauză, femeia a cumpărat zece produse, în valoare totală de 35,80 de euro, folosind numărul ei de angajată. Martorii și documentele din dosar mai arată că i-a explicat unei colege cum să ascundă produse și le-a permis angajaților firmei de curățenie să păstreze articole reduse în cabinele de probă.

Prima instanță, Tribunalul de Muncă nr. 1 din Melilla, a respins plângerea managerei și a stabilit că firma a avut dreptul să o concedieze. Femeia a făcut apel la Tribunalul Superior de Justiție al Andaluziei.

Judecătorii au spus că apelul era „sortit eșecului” din start, pentru că fusese formulat greșit. Angajata a contestat modul în care prima instanță a analizat probele, dar nu a cerut nici reanalizarea faptelor, nici anularea sentinței. Chiar și așa, instanța a verificat motivele concedierii și a ajuns la concluzia că acestea erau suficient de grave.

Judecătorii au subliniat că femeia a încălcat intenționat regulile, în folosul ei, și s-a folosit de funcția de manager. Tocmai ea trebuia să se asigure că angajații respectă regulile, iar asta face fapta și mai gravă.

Instanța a amintit și o regulă stabilită de Curtea Supremă a Spaniei, și anume atunci când un angajat îi înșală încrederea angajatorului, concedierea este justificată chiar dacă paguba este mică. Contează nu valoarea produselor, ci faptul că firma nu mai poate avea încredere în acel angajat.

Atât contractul colectiv de muncă al Primark, cât și legislația muncii din Spania consideră o astfel de faptă abatere foarte gravă. Prin urmare, instanța a decis că concedierea a fost legală.