Petrecerile de Halloween din Shanghai se sfârșesc cu arestări. Anul trecut, petrecăreții au ironizat guvernul chinez

Oamenii s-au deghizat anul trecut într-o cameră de supraveghere uriașă, în teste Covid și într-o postare Weibo cenzurată. Sursă colaj foto: X

La un an după ce petrecerile zgomotoase de Halloween din Shanghai au ținut prima pagină a ziarelor din întreaga lume, petrecăreții costumați în candidatul republican la președinție Donald Trump și în supereroi de benzi desenate au fost escortați de poliție, iar autoritățile par să ia măsuri drastice împotriva festivităților.

O reacție puternică a poliției a înăbușit sărbătorile de Halloween din Shanghai, în ceea ce mulți au considerat a fi o încercare a autorităților de a reprima marile adunări publice și libertatea de exprimare.

Martorii au declarat pentru BBC că au văzut poliția dispersând mulțimi de petrecăreți costumați pe străzile din Shanghai, în timp ce fotografiile cu aparentele arestări s-au răspândit pe rețelele sociale.

❗️??? - Shanghai authorities imposed restrictions on Halloween costumes to prevent gatherings like last year's, which featured outfits with political themes.



— The Informant (@theinformant_x) October 27, 2024

Autoritățile nu au comentat încă. Deși nu a existat nicio notificare oficială de interzicere a sărbătorilor de Halloween, zvonurile privind o posibilă represiune au început să circule online la începutul acestei luni.

Acest lucru se întâmplă la un an după ce petrecăreții de Halloween din Shanghai au devenit virali pentru că purtau costume care ironizau guvernul chinez și politicile acestuia.

Imagini de la evenimentul de Halloween de anul trecut au arătat oameni deghizați într-o cameră de supraveghere uriașă, în teste Covid și într-o postare Weibo cenzurată.

Shanghai highly securitized to prevent Halloween activities

— Chenchen Zhang ??‍♀️ (@chenchenzh) October 26, 2024

Anul acesta, imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat persoane îmbrăcate în costume aparent necontroversate, inclusiv cele ale unor personaje de benzi desenate precum Batman și Deadpool, fiind escortate în spatele dubițelor poliției. Unii participanți la petreceri au declarat online că au fost obligați să se demachieze la o secție de poliție.

Rămâne însă neclar ce tipuri de costume erau vizate de poliție, dacă este cazul, deoarece mulți alți petrecăreți au fost lăsați în pace.

Martori oculari au declarat pentru BBC Chinese că, vineri, un număr mare de ofițeri de poliție și vehicule s-au adunat pe Julu Road, în centrul orașului Shanghai, iar persoanele îmbrăcate în costume au fost rugate să părăsească zona.

Sâmbătă, poliția a fost văzută dispersând petrecăreții din parcul Zhongshan din oraș. Însă atmosfera de sărbătoare s-a încheiat în jurul orei 22:00 locale (14:00 GMT), când un nou grup de polițiști a sosit și a început să delimiteze parcul, potrivit martorului ocular. „Când am ieșit din parc, ni s-a spus să ne scoatem toate pălăriile. Ni s-a spus că toți cei care plecau pe acea ieșire nu puteau fi costumați.”

Persoana a adăugat că a văzut un bărbat care s-a ciocnit cu ofițerii de poliție când a încercat să intre.

Un alt rezident din Shanghai a declarat că numărul ofițerilor de poliție care notau detaliile persoanelor îmbrăcate în costume părea să depășească numărul petrecăreților înșiși.

„Shanghai nu ar trebui să fie așa”, a spus persoana respectivă. „A fost întotdeauna foarte tolerant”.

BBC a solicitat poliției din Shanghai un răspuns.

În ultimele zile au circulat zvonuri cu privire la o represiune.

La începutul acestei luni, unii proprietari de afaceri care administrează cafenele, librării și baruri în Shanghai au primit notificări guvernamentale care descurajează evenimentele de Halloween, potrivit BBC.

Aproximativ în același timp, mesaje din ceea ce părea a fi un grup de chat de lucru al guvernului s-au răspândit online, sugerând că ar exista o interdicție asupra activităților de Halloween pe scară largă. BBC nu a putut verifica aceste mesaje.

Unele universități au emis avertismente pentru studenții lor.

Un student de la prestigioasa Universitate Fudan a declarat că autoritățile școlare i-au spus recent să nu participe la adunări. Duminică seara, studentul a primit un apel de la un consilier școlar.

„M-au sunat să mă întrebe dacă am ieșit, dacă am luat parte [la activități]. Și dacă am participat, nu am putea dezvălui că sunt student [al universității]”, a declarat persoana pentru BBC.

BBC a văzut, de asemenea, un aviz de la o altă universitate din Shanghai, emis studenților la mijlocul lunii octombrie, care îi descuraja să „reducă participarea la adunări mari și mici în viitorul apropiat”.

Aceasta nu este prima dată când autoritățile chineze iau măsuri drastice împotriva costumelor elegante. În 2014, poliția din Beijing a declarat că persoanele care poartă costume cu tematică de Halloween în metroul din oraș ar putea fi arestate, susținând că costumele ar putea provoca adunarea mulțimilor și ar putea crea „probleme”.

Dar acest an vine pe fondul mișcării de protest „White Paper”, care a început în noiembrie 2022, când grupuri mari de oameni, majoritatea tineri, s-au adunat spontan într-o noapte pe o stradă din Shanghai pentru a plânge victimele unui incendiu.

Această adunare s-a transformat în scurt timp în demonstrații scurte - dar ample - împotriva politicilor Covid ale țării, într-una dintre cele mai mari provocări la adresa autorității guvernului chinez de la protestele din Tiananmen.