Prima declarație făcută de Christa Pike după execuția eșuată: „Nu a existat niciun moment de atunci în care să nu simt durere”

1 minut de citit Publicat la 15:47 30 Oct 2026 Modificat la 15:48 30 Oct 2026

Christa Pike a supraviețuit dozei duble de jinecție letală și a fost dusă la spital. Foto: Profimedia Images

Christa Pike, deținuta care a supravieţuit după două injecţii letale în Statele Unite, a făcut publică prima ei declarație după incidentul șocant din septembrie.

„Nu a existat niciun moment de atunci, din acea noapte, în care să nu fi simțit durere”, a declarat aceasta într-un mesaj publicat vineri pe rețelele sociale de echipa ei juridică, potrivit BBC.

„Mă doare corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă am dificultăți în a vorbi. Iar durerea nu este doar fizică. Există o durere în mintea și în sufletul meu”.

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost externată din spital la sfârșitul lunii trecute, după ce a supraviețuit la două injecții letale cu pentobarbital, un medicament folosit pentru execuții. În urma acestora, ea a ajuns în stare critică.

Pike a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o colegă în vârstă de 19 ani din programul de formare profesională Job Corps din Knoxville, crimă comisă în anul precedent.

Pike avea 18 ani când a comis crima şi de atunci a rămas pe coridorul morţii din Tennessee, aşa cum se numeşte spaţiul închisorii în care sunt ţinuţi condamnaţii la pedeapsa capitală.

Execuţia ei urma să fie prima pentru o femeie din Tennessee în peste 200 de ani.