Turnul Jeddah a atins înălțimea celor mai înalți zgârie-nori. Dar primul „skypiercer” din lume se află abia la jumătate. Cum arată acum

3 minute de citit Publicat la 10:46 08 Oct 2026 Modificat la 10:46 08 Oct 2026

Turnul Jeddah din Arabia Saudită, înalt de un kilometru, va fi primul skypiercer din lume. Sursa foto: Facebook/ Adrian Smith + Gordon Gill Architecture/ Shaikh Al Waleed

Turnul Jeddah din Arabia Saudită a ajuns la nivelul 118 și la o înălțime de aproximativ 474 de metri, ceea ce pune clădirea aflată încă în construcție la același nivel cu unii dintre cei mai înalți zgârie-nori finalizați de pe planetă, potrivit Arabian Business.

Reușita a fost anunțată de Ian Norman Miller, director executiv senior al proiectului în cadrul Saudi Binladin Group și coordonatorul echipei care construiește turnul, într-o postare pe LinkedIn dedicată celei mai recente turnări de beton.

La înălțimea actuală, Turnul Jeddah este deja aproximativ la fel de înalt ca Central Park Tower din New York și Wuhan Greenland Center din China.

Central Park Tower, cea mai înaltă clădire rezidențială din lume, are o înălțime arhitecturală de 472,4 metri. Wuhan Greenland Center ajunge la 475,6 metri, potrivit Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

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Trei turnuri zgârie-nori proiectate de aceiași arhitecți

Pentru ambele clădiri finalizate, această înălțime reprezintă capătul ascensiunii. Turnul Jeddah, însă, este proiectat în cele din urmă să depășească pragul de un kilometru și să devină cea mai înaltă clădire din lume, detronând Burj Khalifa din Dubai, care are 828 de metri.

„Pentru Turnul Jeddah și echipa Saudi Binladin Group, este doar o altă zi de marți în drumul nostru spre peste 1 km”, a scris Miller.

Cei trei zgârie-nori au mai multe în comun decât înălțimi similare. Toți au fost proiectați de firma Adrian Smith + Gordon Gill Architecture din Chicago și au beneficiat de proiectare pentru rezistența la vânt realizată de specialistul canadian RWDI.

Forma fiecărei clădiri a fost concepută parțial pentru a gestiona forțele puternice și complexe ale vântului care afectează structurile extrem de înalte.

Schimbarea formei

Forma suplă și conică a Turnului Jeddah, precum și amprenta sa cu trei aripi, sunt concepute pentru a reduce solicitările structurale pe măsură ce vântul se deplasează în jurul clădirii. Forma se modifică, de asemenea, continuu pe măsură ce turnul se înalță, împiedicând vântul să exercite o presiune constantă asupra unui singur nivel.

Wuhan Greenland Center folosește, în mod similar, o structură triunghiulară care se îngustează spre vârf, contribuind la protejarea clădirii împotriva vânturilor puternice și a activității seismice.

Central Park Tower folosește propriul design suplu și soluții de inginerie structurală pentru a se ridica deasupra zonei Billionaires’ Row din Manhattan.

Primul „skypiercer” din lume

Miller a mulțumit echipei care a lucrat în schimbul de noapte la Turnul Jeddah, condusă de Prakash Panda și Kabilan Gopalakrishna sub coordonarea lui Fahad Jamalaldeen, pentru că a „atins în siguranță nivelul 118”.

La începutul lunii august, clădirea ajunsese la etajul 108.

Actualizarea reprezintă un nou indicator vizibil al progresului unui proiect care a trecut printr-o lungă perioadă de întrerupere a lucrărilor înainte ca acestea să fie reluate.

Saudi Binladin Group desfășoară lucrările principale de construcție pentru un proiect cu aproximativ 530.000 de metri pătrați de suprafață construită. Turnul finalizat este planificat să includă locuințe, birouri, spații hoteliere, magazine și o platformă de observație.

Clădirea reprezintă piesa centrală a amplului proiect Jeddah Economic City și unul dintre cele mai atent urmărite proiecte din cadrul programului de construcții al Arabiei Saudite.

Turnul Jeddah a fost descris drept primul „skypiercer” din lume – o clădire concepută pentru a depăși pragul de un kilometru. La înălțimea propusă de peste 1.000 de metri, acesta ar fi cu cel puțin 172 de metri mai înalt decât Burj Khalifa.

Atingerea nivelului 118 înseamnă că proiectul saudit a finalizat, practic, un zgârie-nori care s-ar situa deja printre cele mai înalte clădiri din lume.